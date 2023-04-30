兒子五年級那一年，班上新來一位同學戴林。因為這是資優班，人數不多，媽媽們大多數都是全職媽媽，全心全意支持老師，友愛大家的孩子，從二年級開始，我們八個媽媽每天早上都會把孩子送到學校後，到餐廳喝咖啡或吃早餐，無話不談，自成一個親密的小團隊。

戴林的媽媽喬安是在大學教書的老師，戴著深度的近視眼鏡，講話慢且有點短舌，微笑安靜而不多話，是加入圈子裡的新人。後來知道她在二十多歲時患了一場急性感染病後失聰，只好學習手語和唇語，由於看唇語非常耗費眼力，所以近視很深；丈夫受不了離婚後，她便帶著小兒子搬來加州，展開新的生活和第二春。

從此有喬安在場時，我們都會大聲慢慢地說話。慢點說話當然好，但聲音大真是其笨無比，對她完全沒用， 於是有人提議我們不如學手語，一來可以與喬安方便溝通，二來手語就像是一個外國語言，多會一種言語是有益無損的事。

喬安在大學教的就是美國手語，她很高興我們要學，於是大家從ABC字母 開始學，教的、學的都很開心，大家努力學習。

那一天，和兩位好友到Costco 採購，她們還在排隊付款，我已經站在外賣香腸飲料的攤位前排隊，隊伍愈排愈長，人頭湧湧，回頭一看，黛波拉和哉絲被後面的人群包圍，我想替她們順道買飲料，於是就用學到的手語，向她們比畫問她們要不要飲料？她們回應說要，我便問你們要可樂嗎？她們用不解的眼光看我，我心想妳們怎麼這樣差勁，我把可樂的字母一個個比出來，妳們都不知道？只好又一次次地拼給她們看，最後就不管她們，替大家買了可樂。

一走出大門，我說：「妳們怎麼搞的，我拚命問妳們要不要可樂都不回應，妳們看不懂嗎？」，她們才不停地大笑，黛波拉說：「妳知道妳剛才拼出什麼字嗎？」「我拼可口可樂 的縮寫，COKE !」「才不是，妳在Costco眾多人面前拼的是COCK !」「什麼？ 我的天啊！那真糟糕丟臉死了！」

因為美國的俚語俗話，Cock指的是男性生殖器官，我竟然在大庭廣眾之下，一而再地大聲（手語手勢張揚）問她們要不要！手語的二十四個字母是很多大人小孩都懂的，這真是臉紅的時刻，幸虧當年沒有手機，沒有人錄下這丟臉尷尬的事情。

我們的手語課後來漸入難境，也就隨著時間散了，沒有繼續學成其實也是遺憾之事，而這一個出醜的故事到現在都還被她們當笑話取笑。