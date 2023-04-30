我在社區老人中心轄下的一個部門做過多年義工，義工團隊裡有位年近七旬的美國老太太去年遭電話詐騙 ，故事傳遍整棟樓。

她接到自稱是外州警局的警察 來電，說他四十三歲的小兒子酒駕被捕，在警局等保釋，接著話筒另一端傳來近似兒子的求救聲音，急促地喊她媽媽並說對了名字，然後他所提到的警局轄區，也是老太太知曉的、兒子所居住的城市，就此認定應該是兒子沒錯。

於是，在短短不到半小時的工夫，老太太效率極高地去銀行領來現金，再透過她家附近的西聯匯款代理專櫃，電匯了兩千五百元給歹徒；匯完款後再打電話回去確認兒子是否無恙時，已傳來查無此號的電話錄音。這才想起來直接給兒子的手機撥一通電話，五雷轟頂地證實被騙。當然是報了警，這筆錢完全沒法追回。

老太太並不是沒聽說過電話詐騙的各種手段，而且她已經很仔細地確認了，沒想到歹徒魔高一丈，「功課」做得非常足，整個圈套的漏洞也很少：從「警察」跟她對話，把他兒子的姓名、生日、居住城市以及社會安全號的最後四個號碼，都在電話裡跟她確認過一遍，就此「證實」對話的人確實為「兒子」無誤，光是這步驟就已經把她給弄暈了，因為這些個資完全正確，讓她深信兒子人在警局做了筆錄。

這使得她後來跟「兒子」的對話毫無懷疑，在對方急迫求救的情境下，失去判斷力及平時的冷靜，沒有想到要再進一步做更多的確認。譬如，可以問一些純屬家人之間才知曉的、「答案可期」的問題，像是「怎不找爸爸求救更近一些？」而實際「父親」已經不在世或不住在美國；或者，像是女朋友怎不來幫你，但事實上並無此人，對方一旦不是自家人的情況下，回答這類問題很難矇騙過關，騙局便能立刻戳破。

拿盜用來的身分資料去詐騙其家人的手法，已超出一般人所認知的身分盜用，對於美國這種老人普遍獨居的國情來說非常合適。同樣的情節對話，可以同時透過電話找上兒子的父親照演一遍，如果老太太和她老伴已離異而且彼此不再聯繫的話，那麼還可能讓歹徒再次得逞。

可惡的罪犯，已囂張到讓人必須跟家人事先商量好、設置一個「通關密碼」的地步了嗎？

一位對AI 演算法有點研究的小朋友，前不久給我建議，說現在接電話最好注意來電顯示的號碼，不認識的一概不接，讓答錄機來擋駕，而且答錄機裡的語音最好也是選用內設的機器語音，不要親口錄，因為已經有了會被對方設置的AI工具趁機錄音、而利用你的聲線去犯法的手法出現，哪怕只是短短幾句對話，都能成為騙子拿來犯案的資源。

疫情居家隔離期間接過太多推銷電話或詐騙電話，已經習慣接起電話的瞬間不吭一聲，等對方先說話，或者只是乾咳一聲聽反應，而這段等待的時間有時能聽到嘟的一響，然後才開始接通，那是機器在幫忙接通的聲響，聽到的話最好立刻掛斷，因為根據經驗，在此情況下接通之後往往沒什麼好事。

想想那些常聽聞到的電話詐欺犯案，全都源自於接起一通電話的動作開始。既然鬥不過你們，躲總可以吧？