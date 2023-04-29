「今晚吃什麼？」從小到大我就常常聽到這問題。若是主婦問，那她的語氣中是百般的無奈；若是丈夫問，那是一種期待，希望晩餐有美食。

做家庭主婦的每天都會問：「今晚吃什麼？」因為民以食為天，每天為了吃，真是使負責做飯的人傷透腦筋。這問題不是解決一次就了結，天天都要用腦筋想：「今晚吃什麼？」我從小到老，這個問題真是糾擾不清。

我看電視中的任何動物節目，我的印象是：牠們大部分的時光都在覓食，所有動物都不例外，牠們活下去就靠努力覓食來維持生命，牠們的精力大多花費在覓食上。但牠們不會問：「今晚吃什麼？」牠們能吃到東西，能吃飽就心滿意足了。

我們每天要吃，當菜飯上桌，吃第一口時，有沒有想到負責燒菜飯的人是多麼辛苦？做菜飯的人事先要有足夠的食材，做時會用掉好多廚具，用完還要清洗；上桌吃完又要清洗好多的杯盤碗筷，外加廚房中的一大堆鍋匙用具要洗。我說這些話都是無人不知的「廢話」，人人都有此經驗，但日復一日，天天都在一遍又一遍的重複著。所以才有大大小小各式各樣的餐館營業，讓每天要燒飯的人喘口氣，只要坐下來點菜就可以吃了。

我看電視的烹飪節目，但從我來沒有老老實實百分之百照著他們的指導去燒過菜，他們為了一道菜，不知要用上多少食材，用了各式各樣的調味品，用了無數的杯盤碗筷，這樣的烹飪我無法接受。我心中想要的是要食材少，要減低用廚具的數量，最好是只用一個鍋子，吃時就用鍋子吃，目的是要盡量減少清洗太多用具。

當然這種方法談不上情調，只是為了填飽肚子。但人老到一種程度，哪有力氣去講究情調，能照顧自已經不錯了。

其實商業界早就想到「一鍋香」的市場，所以有低溫 慢鍋，睡覺前，把食材放下鍋，第二天起床就可以吃了。還有各式各樣的壓力鍋，食材全丟入鍋中，所有的調味料全一次放入，讓這一鍋在高溫 高壓下很快就燒好了。還有全冰凍的食品，只要烤一下，或在微波爐加熱一下就可以吃了。但我全試過，我都不喜歡吃這些。

所以我就在家中自己「閉門造車」，想盡方法試這試那。有失敗、有成功，我的目的非常簡單：用最簡單的方法，用最少的廚具，用最少的碗筷來完成我喜歡吃的食物。妻說我做出來的食物見不得人，我完全不在乎，因為我是做給自己吃的，只要我喜歡吃就行。

我絕無野心要別人喜歡我的「食譜 」，也毫無慾望要上網去分享，我只求生活簡單化，達到最低限度，但不犧牲我喜歡的口味。