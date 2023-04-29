四月是美國大學放榜季，面對錄取結果，一定是有人歡樂有人愁。一些學生可能申請了二十所大學，但只被幾所錄取。即使一個學生只能選擇一所大學，被拒還是會讓人感到痛苦。面對不如意的錄取結果，學生和家長沮喪、氣憤都可以理解，但記住不要讓被拒絕定義你。

舊金山灣區的一所高中，每到四月份放榜季，都會辦一個「被拒月」，老師、學生、教職員工真誠地分享他們被大學或工作單位拒絕的經歷，他們不沉淪在被拒絕的沮喪中，而是反思後再出發。這給那些錄取結果不如意的高中生很大安慰，看到自己尊敬的老師、昔日的學長都曾經被拒絕過，現在生活得也都很好，讓他們意識到自己也會很好的。

其中一位老師寫道：「我出生在東部，家附近有兩所很好的大學，他們一直是我的夢想學校。我高中很努力，成績、領導力、課外活動都很好，可仍被這兩所大學都拒絕了。我不得不從錄取我的學校中選一個，我來到了加州 。沒想到，這裡的天氣跟環境讓我體驗到完全不同的經歷，學校也非常適合我，我度過了非常美好的四年。」

另一封信寫道：「我在柏克萊 工作時申請博士，我家住在史丹福附近，先生在史丹福工作。我非常想進史丹福，這樣我就不用每天在路上堵車了，儘管我的簡歷也很強，可我仍然被史丹福拒絕了，最後我在柏克萊讀法律，柏克萊造就了我。有時候，你的第一選擇不一定是最適合你的選擇，生活會成就一個更強大的你。

讀過一本書「愛與祈禱」，這本書的作者華盛頓‧賈維斯34歲時被選為美國著名的波士頓羅克斯伯里拉丁學校校長，他在這所歷史悠久、聲譽卓著的高中任職三十五年。在他當校長的過程中，那些被常春藤 大學拒絕的孩子父母會怒氣沖沖地抱怨：「簡直不明白，他們不要我兒子這樣的人，到底要什麼樣的人？」「太不公平了，我孩子這麼才華橫溢都被拒絕？」校長態度是怎樣的呢？他說：「你再強，也不是必勝無疑，也未必進自己的理想大學。即使你各個方面非常優秀，還得非常幸運，這次沒進可能就是不運氣。人生本來就不公平，但不要洩氣，太陽明天仍會升起。」

校長說，他不知道哪些人更幸運，是那些進了自己理想大學的人，還是那些沒能如願以償的人。很多考上自己理想大學的人，發現首選的學校與想像中的有差距，而那些沒能進入第一志願的孩子，卻因此深刻反省， 找到自己內在的自信，最終愛上他們的大學，並在學校嶄露頭角；那些沒能進入理想大學的學生，比那些順利進入理想大學的學生，更好地為進入社會做好了準備。

在大學放榜季，我們很多人都把精力集中在上什麼大學，而校長的多年教育經驗讓他站得更高，看得更遠。

想當年大兒子大學錄取放榜時，收到的拒絕比錄取多，當然也被他最想去的大學拒絕。這也讓他難過了一陣，不過他也因此開始反思。進大學後，他很快就融入到學校生活，積極主動，挑戰自己，竟然發掘了自己對高中時最不喜歡的數學領域的興趣，最後以優異的成績畢業並找到自己理想的工作。

被拒絕是一種經歷，不要讓拒絕定義你，真正能定義你的只有你自己。