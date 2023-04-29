捲心菜亦稱包心菜，葉片緊貼纏繞，密集包裹，其名正副其實。雖然大白菜也有葉片環抱，但人家畢竟直通通朝上，不似捲心菜層層重疊，圓不溜秋，幾可當足球 來踢。

捲心菜應是最大眾化蔬菜 之一，凡愛吃麥當勞 者，都應知那裝在小盒內的涼拌捲心菜(coleslaw)。據說捲心菜源於地中海周邊，中世紀後才陸續傳到世界各地。雖然它似不如薺菜或豆苗等精品菜來得高大上，但我喜歡它的清新滋味和爽快纖維質，尤其細嚼之下還有淡淡甜香，更讓我驚訝的是，如把它的根莖浸泡水中，它會生生不息地長出新芽，重現生機，為人們再供富有維他命營養的新葉瓣。

一月底，我們要去歐洲旅遊十來天，家中積存的兩顆捲心菜如一直存放冰箱水分會很快蒸發，菜葉難免變老難嚼。我靈機一動，何不把它們根朝下泡在水盆裡，讓它們持續吸水，保持濕潤。待我們旅遊後返家，意外發現不僅菜葉顯得滋潤，而且菜根底下延伸出許多白色鬚根，顯露新生命跡象。

我把捲心菜葉體部分切下燒菜，把原本要丟棄的長方形菜根續留盆中，讓它們繼續承受水分滋養。沒幾天後，菜根上端不屈不撓地長出了嫩綠新葉，使我大喜過望；我乾脆把它們移植到後院土中，給它們更寬廣和通風的自然環境。它們不負期望，繼續歡快地壯大，顯示出蓬勃生機和隨春天而降臨的活力。

巧的是，日前在網上讀到二○○二年去世的女作家韋君宜，對所謂三年自然災害造成困苦的沉痛回憶，提倡再生菜，就是把吃剩的白菜根用土埋在盆裡，讓它再長出幾個葉子，可以吃。我這才醒悟，原來我對捲心菜的所謂新發現，乃前輩們早就身體力行過的老做法，只不過他們是為艱難所逼，不得已而為之。

其時我僅為十齡童，自然沒有種菜育苗能力，但菜場裡把捲心菜最外層扒下來的深綠色粗厚葉片堆在一起出售，號稱「光榮菜」，意為替國家分擔困難，我卻始終銘記，實因捲心菜與普通百姓的日常生活素有太過密切的聯繫。

翻開報章雜誌，讚美奇花異草和欣欣向榮植物的文章不絕於目，但我似未見過謳歌捲心菜根奮發再生的描繪，於是耐不住要為具有不屈生命力的捲心菜根記下一筆，唱首讚歌。

試想，毫不顯眼的捲心菜根並不苛求養尊處優的生存條件，甚至無需下種，只要給予適度水分、空氣和光線，它就能衝破障礙，無所顧忌地開啟新的歷程；一個本屬淘汰物的廚餘，竟然柳暗花明又上征途，延續生存，還葉姿招展，怎不讓人刮目相看。

其實不光捲心菜根，如韋君宜所示，白菜根也能再生，甚至其他如芹菜根和蘿蔔根等，只要我們不嫌麻煩，肯多花時間和勞力把它們泡入水中，放到光線充足的窗口，它們就會抓住契機頑強發展，蔓延綻放，其結果不僅減少垃圾數量，而且憑空增添可供人們欣賞的景物和食用的有機蔬菜，簡直就如點石成金，做無本之買賣。何況此種操作簡單易行，清潔環保，我們何不都在自己家裡嘗試一番，助捲心菜根一臂之力，讓它們枯根逢春，靈光再現？