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大頭的煩惱

安老師

我們家四兄弟個子都差不多，唯一奇怪是我的頭特別大。小時候不覺得有什麼，同學常會對著我叫：「大頭，大頭，下雨不愁，人家有傘，你有大頭。」這幾句沒有貶義的意思，我通常都一笑帶過；後來長大了，頭也跟著長大，大頭，沒想到在我的人生中，有幾次帶給我很大的煩惱。

軍校入伍時，入學前要先經過三個月軍訓。報到領軍事裝備時，「慘了！」試來試去找不到我能戴的鋼盔，最大號的都只能蓋住我一部分腦袋。

打仗時鋼盔保護頭部，是軍人重要的保命裝備，沒鋼盔，上戰場有生命危險。那時還在戒嚴時期，兩岸劍拔弩張，隨時開戰，沒鋼盔，茲事體大。

「排長，你量一量他的頭圍，趕快申請訂製一個鋼盔。」連長慎重其事地交代排長。排長找了捲尺一量，我的頭圍居然有六十四公分，最大號的鋼盔內圍才六十二公分，怪不得戴不上。

凡是有其弊必有其利，一頂鋼盔，內盔外盔總重量一點三六公斤。出操打野外，長時間戴，頂個重傢伙，每個人頭痛；我沒鋼盔，戴的是一頂軍便帽，輕鬆許多。「羨慕你，沒想到大頭有這個好處。」戰友說。「現在沒打仗，打起仗來，你腦袋有保護。我沒有，一顆子彈飛來我就結束了，我才羨慕你！」我說。

後來服完役進入社會工作，尤其是到了風靡棒球的美國，棒球帽年輕人戴得帥氣，我也喜歡，卻和我無緣，原因無它，因為市面上買不到我能戴的尺碼。這沒什麼，戴些不用調整大小的毛線帽也可以。

退休後，當年同窗的一位鄭同學開公司做生意很成功，有情有義，每年公司尾牙都特別多開幾桌，邀請當年軍校同學參加。可惜我寄居美國，每次都想去，不是因瘟疫，就是個人原因無法成行。二○二二年他加碼，除邀請同學參加尾牙外，不管有來沒來，都贈送一頂有紀念意義的帽子。

我們電機系的代表是周同學，過年前就開始調查本系同學的帽子大小。問題來了，多年未見的大頭問題又找到我，我據實對周同學說了我的煩惱，請他轉告鄭同學。「頭大沒關係，量好尺寸，可以訂做。」鄭同學很體諒，說得很溫馨。

同期別系的丁同學和我一樣頭大，為了訂做紀念帽，隔著太平洋，美國、台灣兩地比誰的頭大，一比之下，他的頭圍比小我半公分。我體型另一特徵是「胖」，遮蓋了我頭大的風采，所以我綽號「安胖」，他的綽號是「丁大頭」。

後來台灣瘟疫消退，入境隔離解除，我第一時間買了機票返台，探親訪友之外，同班湯同學召開了一次電機系同學會。酒過三巡，菜過五味，周同學拿出鄭同學送的紀念帽遞給我。我接過生平第一頂棒球帽，當即戴上，大頭大帽，相得益彰，照照鏡子，我覺得自己從沒這麼帥氣過。

回到家，我仔細端詳了這頂棒球帽，深藍的底，前面一個紅圈繞著金底藍字我們學校的「中」字標誌，下方CCIT是我們學校中正理工學院的縮寫，再下面是「三一」兩個數字，表示我們是三十一期，兩旁金色的麥穗從下往上合攏，顏色的搭配，圖樣的設計都無懈可擊，我越看越喜歡。

讓我惆悵的是帽子上翻譯成中文的「五十周年」這幾個字。軍校畢業怎麼一下子就過五十年，「上課一條蟲，下課一條龍」的學生，怎麼轉眼間都已白髮蒼蒼，老態龍鍾。

感謝鄭同學贈送的這頂紀念棒球帽，也高興半個世紀過後同學還能相聚。明年鄭同學公司舉辦的尾牙，我一定要從美國帶著禮物趕回去。

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