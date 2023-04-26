電影 「麥迪遜之橋」是許多人的回憶，劇中對話更是動人心弦；蕩氣迴腸的故事，為劇中的羅斯曼橋傾入靈魂，廊橋因而引人注目。

河上架橋，橋上建廊，以廊護橋，橋廊一體，就是廊橋的整體結構，英文名Covered Bridge譯為遮棚橋，簡單明白。廊橋盛行於十九世紀，可供馬車通行，時至今日，美國本土的廊橋，可能因為各種外在因素而逐漸減少。

費爾頓廊橋（Felton Covered Bridge）是加州 九個較具歷史意義的廊橋之一，位於聖克魯斯郡費爾頓的一個小公園內。我們在北加停留的日子，計畫返程時順道去一探究竟。

十七號是一條綠色公路，兩邊的行道樹連綿蜿蜒；天色陰沉，細雨不歇，如煙如霧的雲靄，在山脈的紅杉叢上上下下，漫舞成似夢似幻的景色，活脫脫就是一幅又一幅的山水潑墨動畫。

車子繞經斯科茨谷（Scotts Vally），公園就在九號公路邊，若非有心，很容易呼嘯而過。公園入口不大，門邊躺臥一頭牛，一截斷木順著紋路走向雕出尖角豎耳的牛頭、背上重重的皺褶、長長的尾巴，渾然天成，與大地融成一體。牛頭前一塊橫匾是白色的「費爾頓廊橋公園」標誌。

天氣冷冽，草坪上一個穿軍綠色外套的員工，對著孤單的我們倆點頭微笑。樹叢後一棟長約八十英尺的木板牆，橫看像農舍，繞到正前方，正是尋找中的費爾頓廊橋。

這橋建於一八九二年，由普拉特‧沃倫（Pratt Warren）建築，採用布朗桁架結構系統，高三十五英尺，寬約二十英尺，號稱全美最高的有蓋橋。

橋前有一小段欄杆，走過木板棧道踏上小斜坡，抬頭看見人字形的屋頂邊緣掛著連串小燈；兩根長木板條交叉，空隙處繫著圓環塑膠綠葉吊飾，猜想是聖誕節 裝置，長久以來一直沒有拆除；交叉點上釘著一塊橢圓形藍底白字的標幟牌，因為太高，只看清「費爾頓廊橋」這幾個字。

走進通道，右側頂小燈從前頭接到尾端，左右牆面各有兩扇大窗，探頭下望，土褐帶綠的聖洛倫佐河波紋迴旋，腳步輕緩，還來不及訴說完一路的經歷便悠然離去；光源從兩端入口和窗照進，有些幽暗、甚是陰冷，令人驟然打顫；厚重的木板橋面在寂靜中回應我倆的腳步，若有似無。恍惚中以為在時間的軌道裡，走回十九世紀的情境。費爾頓廊橋雖然沒動人的詩篇和曲折的故事章節加持，因建築的年代、前人的足跡、滄桑的歲月，逐漸積累成歷史的一部分，今人緬懷。