狂歡星期二和綠帽子節

老友的孫子小明在馬里蘭州的社區大學念書，第一個學期在我家安頓了下來。二月的某一天，小明說：「明天星期二，學校有派對。」我查了日曆，暗自笑了，從衣櫃找出一件式樣古怪的衣服，叮囑他：「明天派對前，別忘了換上這件衣服。」小明疑惑地問我：「明天派對上都穿奇裝異服嗎？」我認真地說：「別管別人，你換上就是了。」

第二天，小明回到家快活地向我報告：「今天是狂歡星期二，也稱薄餅星期二。我穿得最古怪，評上了國王，另一個打扮成巫婆的女生評上了王后。人人吃著甜甜的薄餅，戴上五顏六色的假珠子串起的項鍊和佐羅式的眼罩，排著長隊跳起了舞。」

我告訴他，這個節日起源於中世紀，安排在二月中旬至三月上旬，都是在星期二，最早稱為懺悔星期二。早在一六八三年，英國 的一個小鎮舉行懺悔星期二慶祝活動，上千人搶著一顆足球 ，兩個球門相距三英里，從白天玩到黑夜。

我還對小明說，會玩的美國人記得什麼節日該穿什麼衣服。二月的第一個星期五是全國紅衣日，許多人在這一天穿上紅色的衣服，表示對心臟病 患者的關愛；三月十七日是聖帕特里克節，人們會戴上綠帽子，穿上綠色的衣服慶祝，如果去愛爾蘭酒吧，身上不帶點綠色，會被人掐。

小明每個星期安排兩個晚上去附近的愛爾蘭酒吧打工，這一天正巧是三月十七日，我特別關照他：「今天晚上的愛爾蘭酒吧是一年當中生意最旺火的，會有許多戴綠帽子的男人上門，所以也稱綠帽子節。」我特意在小明的脖子上繫上一個亮眼的綠色領結。

那天是愛爾蘭人最大的節日，人潮湧進愛爾蘭酒吧，除了綠帽子，還有人索性把頭髮也染綠了，胸前佩上綠色三葉草的標誌。

櫃台上，除了愛爾蘭威士忌，最受歡迎的是鹹牛肉配捲心菜、愛爾蘭燉肉、土豆麵包、綠色巧克力餅乾和黑布丁。當樂隊響起愛爾蘭風笛那悠揚、低沉的聲音，人們都陶醉了，情不自禁地跳起了踢踏舞。

小明回家時，從兩個褲袋裡掏出大把大把的硬幣，我驚呆了：「你今夜的小費竟然是硬幣堆起來的嗎？」小明笑著搖頭，從衣袋掏出一大疊紙幣。

原來，當夜狂歡的人群將桌椅推到牆角邊，神魂顛倒地跳起踢踏舞，那些硬幣就是從激情澎湃的跳舞人群的褲袋裡蹦出來的；有趣的是，醉了的酒吧老闆和年輕的打工者們一起爭搶著滿地的硬幣。