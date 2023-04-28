參加洛杉磯 一個新年慶典，現場鑼鼓吵鬧，人聲喧囂。驀然，燈光暗下，是一群中文學校的小朋友們表演民族舞蹈，孩子們身著古典服裝，飄飛的水袖起落間，台下升起了一顆顆閃亮強光的眼睛，那是父母們的手機 ，正在給孩子錄影。這些父母，放棄輕鬆坐著觀賞節目的樂趣，扭曲著身體，高舉著手機，努力透過鏡頭，想要留下孩子們的每一個身影。我想像著這些跳舞孩子的幸福，在他們長大後，能看得到今天父母為她們辛苦記錄下來的美妙舞姿。

當年，我也是這樣的父母。熟悉的音樂像倒帶機，把我帶到女兒小時候跳民族舞蹈的時光，那時候沒有手機，只能在暗暗的燈光和動態的舞蹈中，照一些不太專業的照片，很多照片都模糊失焦；可是孩子們翻到這些照片，總是開心的說起小時候。

一次，老師選了「楊貴妃」這支舞，音樂哀怨的唱著：「楊貴妃啊楊貴妃，難道美麗也是一個錯誤？」六、七歲的孩子把水袖搭在肩上當翅膀，像群快樂小鳥般跳來跳去。我問女兒：「妳知道這首歌唱的是什麼嗎？」女兒說：「不太懂，但好像是一種小鳥飛啊飛的。」我笑笑地拍拍女兒的頭，中華文化就要靠妳們傳承了。

眼前，舞台上孩子們笑盈盈的跳著，我數著他們的舞步，心裡默唸：「鷂子翻身，下腰，指尖用力，絲巾旋轉」；一幕一幕當年女兒們成功失敗的比賽、表演，似長長的水袖般在腦海中翻飛。

天下父母心，這麼辛苦認真的練習，隨著孩子們長大，沒有人走上舞蹈的路，舞蹈、水袖和童年，都一起被摺疊起來了，學好幾年的民族舞蹈，剩下的，只是接送孩子練舞的路程中，留下的丁點共同回憶。

隨著孩子成長，我開始省思：為什麼從小總要孩子學東學西，孩子們叫苦連天，親子 之間有限的相處時光，都是在開車接送間度過。當年告訴孩子的理由是：「都是為了你好。」而說服自己的理由是：「不要讓孩子輸在起跑點。」

現在想想，多學一點才藝，多上幾堂課後輔導，真的有這麼大的輸贏差別嗎？還是只是因為從小家中貧困，羨慕可以學唱歌跳舞的同學，所以一旦有機會，就讓孩子們去替我圓夢了？

小時家中真的窮，別說學才藝了，連溫飽都是問題。想到這裡，我忍不住揣測，當時的媽媽心中在想什麼呢？有想過要把我培養成什麼樣的女孩嗎？媽媽從來沒有機會開車接送我們去跳舞，沒有機會看我們練舞，沒有機會鼓勵我們：不要害怕。

媽媽也許從不知道，水袖是什麼？就像我永遠無法回頭用手機錄下一段女兒們的舞蹈，我只能憑著記憶，告訴女兒當年她們學舞時的調皮，和水袖的纏繞。而那些拿著手機努力錄影的父母們，在孩子長大後，會不會有些遺憾他們沒有「親眼」看著孩子們的舞動，只能在小銀幕中，隱約彷彿地記錄著翻飛的水袖的呢？

時代快速地往前走。我們只是向老天爺借來一段時光，盡力扮演好自己生、旦、淨、末、丑的角色，在自己最大的認知和能力裡，看山看水看希望，想盡力為下一代打一條好走的路。但那條路好走，除了時間，又有誰可以知道呢？

正想著這些，表演結束了，孩子們謝幕，緩緩地退下，在鑼鼓喧鬧中，我拭去淚光，想到媽媽當年的辛苦，想到曾經飛跳的楊貴妃鳥，想到女兒們今天面對工作的掙扎。

時間永遠甩著靈動的水袖往前跑。水袖中有著一代一代的努力，也有著「我已盡力了」的無奈和安慰。媽媽、我、女兒、那些觀眾父母、那些可愛的小舞者，我們都在努力著。