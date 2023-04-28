近來美國科技業颳起裁員 颶風，自去年起一波一波地來襲，僅今年的一月份，裁員人數近十萬人。寒冬將盡，但這股裁員的寒流仍未見盡頭，曾經的科技新貴，不少變成了科技「辛跪」、科技難民。

去年底，好友老余在毫無預警之下成為公司重新改造下的犧牲品。老余常說，他的後半生就要待在這家公司退休 了，無奈，一廂情願的盡忠職守，在狂風暴雨的大環境之下顯得蒼白又無力。老余剛過完六十歲生日，就遭到公司無情的資遣，真是情何以堪。我以過來人的經驗安慰他：「塞翁失馬，焉知非福。」他卻嘆道：「我本將心向明月，奈何明月照溝渠。」他的文學底蘊倒是挺深厚的，在「挨踢」（IT，資訊科技界的謔稱）界闖蕩多年，似乎是文學界的損失？

老余耳順之年遭到事業危機，家人們倒很體諒、安慰兼鼓勵，尤其是工作後就一直住在家裡的雙胞胎女兒，第一次願意每個月繳一些「房租兼伙食費」，算是補貼房子貸款，令老余甚感欣慰。再想想一些沒有身分的同事，僅憑工作簽證，如今突然被裁，更有時限內被逐出境的壓力。據印度同事說，這一波裁員潮，美國有近十萬印度人不得不返回印度了，老余在此早已安家立命，也可說是無後顧之憂。

低潮、沉澱一周後的老余，立即振作起來找工作，但他卻感受到與求職市場「格格不入」。找工作的方式改變了，更多是在社交媒體上聯繫、找事、建立人脈、抱團鼓舞，偶爾電話、電子郵件、或網路視訊，真是五花八門、訊息太多。所幸找工作經驗豐富的女兒們不時來協助、交流、指導，例如，如何查知面試 官、面試公司背景資料、可能的面試問題、薪水等等，女兒彈指之間，相關訊息，立即出現在電腦螢幕前，「哇！妳怎麼這麼厲害！」老余衷心地讚美著女兒。

有不少招聘人員來聯繫，興致高昂地來詢問，最後都是不了了之，老余開始懷疑那些公告的工作是真的嗎？還是煙霧彈？還只是來獲取個人訊息？是因為僧多粥少覓職不易嗎？或是自己年紀太大被潛規則了？每一個工作機會也要花不少時間準備，「挨踢」界年年冒出的新型技能、炫麗術語，工作的硬技術、面試的軟技巧，樣樣都需要學習、演練，老余倍感吃力。求職抱團者還會分享受騙上當的例子，忠告別掉入陷阱，老余感嘆：待業者已經夠脆弱可憐了，還被騙玩弄，真是天道寧論啊！

三個月來，老余投出近百封履歷表，只得到三個真正的面試機會，最後紛紛抱憾而終。窮則變，碰壁則轉彎，老余也瀏覽了不同領域的就業機會，中文講師、中英口譯人員、中文語言分析師的工作機會竟然也不少，他靈機一動，努力備妥一份中文語言相關的履歷表，送去申請，結果才送出三份，立即有了一個面試機會，令他信心大增。隨後，他開始忙著英文考試、翻譯考試、口譯練習等，都是他熱愛的語文，充實得不亦樂乎。

老余也想到，何不趁此機會正式退休、逍遙自在？終於他將存款帳號翻找出來，盤算一番，錢存夠了嗎？令他驚喜的是，多年來省吃儉用的存款累積，似乎也夠了，他買了「活得越久領得越多」的年金，讓他有了活過百歲的目標。他是可以退休了，但才耳順之年呀，這「耳順」不就是逆耳之言、挫身之境，都能逆來順受乎，他還想抓住職業生涯的尾巴，搖晃一下。

在一番思索掙扎比較抉擇後，老余決定追尋他的熱愛：對語言及翻譯的興趣，他說：「我要轉換跑道，我的斜槓人生才要開始了！」