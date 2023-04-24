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英雄無名

肖文

我從小崇拜英雄，夢想成為一個翺翔藍天的飛行員，時過境遷一甲子仍然不能釋懷。今年春暖花開去丹佛踏青，順道參觀了位於斯伯林斯的美國空軍學院，過了一把乾癮，了卻了夙願。

駕車開進空軍軍官學校的巨大校門，荷槍實彈、全副武裝的士兵查驗了我們的駕照，並打開車後廂檢查後，友好地歡迎我們光臨。

空軍學校依山而建，地域遼闊。首先映入眼簾的是路旁兩架坐落在石砌底座上的戰鬥機，直指藍天。火箭式、鬼怪式等型號五花八門的戰鬥機，在萬里晴空中翺翔。學員區的主要建築物圍繞一個被稱為水魔石（the Terrazzo）的大廣場建造。最著名的就有十七個尖頂的學員禮拜堂。初建時對其有很多爭議，現在該建築已經成為美國現代學校建築中最漂亮的建築之一。我參觀了學校歷史沿革陳列室；來到學校遊客中心買了心儀的空軍帽和藍制服作為紀念。

我很欣賞該校的「我們不說謊，不偷盜，不欺騙，也絕不容忍同學中任何人有此種行為」的學員榮譽手冊，並培養出永載世界航空史冊，拯救全機一百五十多名乘客、創造「哈德遜河上的奇蹟的薩利機長等英雄，但更令我感動和永遠銘記的是「英雄無名」的真實故事。

威廉克勞福(William Crawford)一九一八年出生在科羅拉多州的帕伯羅市，第二次世界大戰時參加陸軍，一九六七年退役回到家鄉後，到水泉市的美國空軍軍官學校當清潔工，每天任勞任怨、默默無聞地打掃大廳、廁所等衛生設施。

直到一九七○年，空軍軍官學校的一名學生，在研究美國義大利戰場的戰史時，赫然發現清潔工威廉克勞福，竟然曾經榮獲美國政府頒發給軍人最高獎勵的榮譽勳章(Medal of Honor)。當該學生拿著二戰義大利戰史，當面向清潔工威廉克勞福求證時，他淡定地說：「那只是很久以前我經歷過的一件事」。

原來在一九四三年九月，當時二十五歲的克勞福是美軍三十六步兵師的戰士。該師被派遣到義大利戰場，在奪取四二四高地的戰鬥中，遇到德軍的頑強抵抗。克勞福冒著槍林彈雨，奮不顧身匍匐爬行，用手榴彈炸毀了三個德軍碉堡，掃清了前進的道路，讓美軍終於攻占了四二四高地，取得了勝利。小兵立了大功！在打掃戰場時，克勞福卻失蹤了，戰友們都以為他已戰死在沙場，於是他的榮譽勳章只好由他的父親代表接受。

一九四四年冬季，美軍拯救了一批被德軍俘虜的同胞，發現了克勞福。二戰結束後，克勞福繼續留在部隊，直到他一九六七年退役回家後，來到空軍軍官學校默默無聞地做清潔工，世界上再也沒有人記得他。

克勞福隻身炸碉堡的英雄事跡，讓空軍軍官學校的學生們對他另眼相看，這些美國未來的空軍將領們，在克勞福身上看到一個英雄的勇敢和謙虛的情操，他們還同情這個二戰英雄，沒有機會親自從總統手上領取榮譽勳章。直到一九八四年，雷根總統到空軍軍官學校主持畢業典禮時，利用這個機會親自把榮譽勳章頒發給克勞福。此時克勞福已經六十六歲，離他應該領這枚勳章已經晩了四十年。

二○○○年克勞福逝世，空軍軍官學校決定破例將他葬在校內的墳墓裡，成為該校唯一非空軍出身軍人的葬身之地，以表達對無名英雄克勞福的最高敬意。

義大利 威廉 駕照

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