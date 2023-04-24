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驚嚇記

怡安里

生平曾有兩次被狗追趕的驚險經歷，令人毛骨悚然，到現在都還記得那兩次的情境。

第一次發生在剛上初中的時候，那天放學走路回家，有幾個在附近閒逛的小屁孩兒跑過來問我，「可不可以打你？」我當然說「不可以！」並問他們「為什麼？」他們不由分說，打了就跑，那時候血氣方剛，追上去要問清楚，還沒跑幾步，就有一隻大黑狼狗朝我跑來，齜牙咧嘴朝我狂叫，嚇得我「哇！」的大叫一聲，然後放聲大哭，不記得哭了多久，也不記得是如何回家的。

不過從那以後，一看到大狗，我就會想起那恐怖的經歷，養成怕狗的習慣，直到家裡有了一隻從小就養的黃金獵犬後，才逐漸改善了怕狗的習慣。

我們搬到馬里蘭後，學校家長會總是由我出席，小兒子的初中在家附近，走路也就五、六分鐘的光景。

有一年家長會開完後，天色已暗，想早點回家吃晚飯，提起腳來就跑，沒跑多久就聽到狗叫聲，越跑狗叫聲離我越近，趕快停下腳步，轉身看見兩隻大狼狗正慢慢向我走近，伴隨著聲聲低吼，估計這是牠們要發起攻擊的前兆，這時反倒不怕了，了解兩條腿的我肯定跑不過四條腿的大狼狗，而且牠們還是兩隻，心念電轉想要如何才能脫險？

靜下心來後，突然想起大學時代，曾看過一部講述非洲部落的影片，部落裡豢養的羊經常被野狼吃掉。

爸爸為了小孩的安全，就教他們如何把狼嚇退的方法；爸爸說狼怕比牠高的動物，遇到狼時，要記得在你頭頂上立一根棍子或樹枝，只要比牠高，狼就不敢攻擊你，從那以後，他小兒子都會帶著一根棍子出門。

有一天他在路上走著走著，忽然一隻大野狼迎面而來，他趕快把棍子立在頭頂上，然後慢慢安全走回家。

我靈機一動，立刻把雙手高舉過頭，並用全身的力氣大吼一聲，也不知是雙手高舉過頭還是大吼奏效，那兩隻大狼狗立刻嗚咽了幾聲，夾著尾巴跑了。確定牠們跑遠了，我才驚魂甫定地慢慢走回家去。

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