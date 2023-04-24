從克羅埃西亞到波黑邊境線

二○一八年，克羅埃西亞一鳴驚人，在世界杯足球 賽殺進了決賽，差點就登頂封王。它曾是南斯拉夫的一部分，南斯拉夫我是熟悉的，小時候看過電影，知道那裡山川秀麗，物產豐饒，農業機械化程度高，那個年代的中國農民還是肩挑背扛、老牛耕田。

巴爾幹半島是個火藥庫，宗教衝突、戰火連綿不絕。在上世紀九○年代，血腥殘忍的內戰之後，南斯拉夫分裂成六個國家，克羅埃西亞就是其中之一，在谷歌上看克羅埃西亞的地圖，面積不大，卻有漫長蜿蜒的海岸線，海岸線上名城繁多，而克羅埃西亞的鄰居波黑（Bosnia and Herzegovina），一點海岸線都沒有，似乎被逼成了內陸國。我想起吉林，據說是中國最鬱悶的一個省，明明離大海只有四公里，卻被俄羅斯處處封鎖，鎖成了內陸省。

莫非克羅埃西亞也是個霸道的國家？我後來坐郵輪 到了克羅埃西亞，才知道克羅埃西亞並沒有把波黑封死，在血流成河的內戰之後，還是給波黑留了十二英里的海岸線。如今兩國早放下了仇恨，各自都建了博物館，冷靜客觀地面對那段歷史，還在海峽兩岸架橋鋪路，促進交流發展。

郵輪在克羅埃西亞停靠的港口是杜布羅夫尼，杜城是歐洲的旅遊聖地。自打美劇「權力的遊戲」在此取景，立即成了世界網紅。杜城跟歐洲的許多名城一樣，風情萬千，美輪美奐，那些紅房白牆，巍巍城堡，讓人瞬間穿越到了中世紀。杜城依山靠海，海岸線旖旎蜿如畫，海水清澈透亮，那顏色讓人驚嘆，藍如寶石、又綠若翡翠。站在海邊，回頭看山，群山跌宕起伏、高低錯落成了音符，一直唱到大海，依然連綿不絕，變成了海上玲瓏的群島，那山那海，把古老的城堡烘托得嘆為觀止。

上了城牆，看了教堂，走過曲折的古巷子，還去「權力的遊戲」拍攝地打了卡，我對身邊的朋友們說，我想換個地方。朋友們問我，想去哪兒？我說我查過資料，在錦繡山海的那一面是波黑。他們說，「你瘋了，還想出境？」

相對於世界網紅，我更想看人煙罕至的風景。我告訴出租司機，我想去波黑的伊萬卡，司機說要過境，收六十歐元，但是到了邊境 站，司機又告訴我，邊境站禁止出租車，要自己走過去。我人在異國，不敢爭辯。我一個人排在車隊的後面，拿出護照，等待審查。人人都坐在車裡把資料遞出去，唯有我是個異類，好在通關順利，進入了伊萬卡。

伊萬卡是個小鎮，曾在波黑戰爭中遭受炮火摧殘，我看見教堂的房墻塌陷了一半，至今沒有修復。我跟當地志願者聊天，原來伊萬卡建了收容所，庇護在戰爭中流離失所的難民。收容所因為缺乏資金，只能保障基本的水和食物。志願者感嘆，一牆之隔的杜城是世界一流的旅遊勝地，各類大咖雲集，而他們這裡時常停水停電，生病了也沒有特效藥。我點頭：這世上沒有絕對的公平，不過人只要努力，也可以改變命運。