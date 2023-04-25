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退休後續

彭素綺

好高興放下了三十六年的重擔，退休了。因為工作都是以電腦作業方式，退休當天，交回電腦、影印機、工作職稱識別卡和出入公司的通行卡。

退休前夕，我發微信給比較熟的同事；老闆想要辦一個小型餐會，我謝絕了，因為我對新冠病毒餘悸猶存。在相熟同事的回應裡，得知有些比我早退的同事，而我服務的是一家聯邦政府機關，沒有退休的年齡上限，只有下限，公司內部的訊息，都會傳來服務年資高的資訊，年齡超過八十才退休的不少。

這一周我忙著清理工作相關、但現在已經不需要的文件物品，裝入塑膠袋裡。算了一下，有將近三十個大垃圾袋。多年的工作習慣是：不怕一萬，就怕萬一，因此大小文件堆在一個大櫃裡面，這個禮拜練就了垃圾分類的本事。

另外一個要調適的是，早上起來不必再走到家中的辦公桌，準備上公司的電腦系統，因為桌上已經空空如也了！心理的調適是，不要再去牽掛工作了，這是沒有經歷過的感覺，也是自由的美好經驗。

退休的首個周末，我用心地修剪院子裡的長青灌木叢，見到幾個也在做院子工作的鄰居，我興奮地向他們訴說已經退休的心情。一分耕耘 ，一分收穫，是放之四海皆準的道理，也是我退休第一個禮拜的心得。

退休 微信 聯邦政府

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