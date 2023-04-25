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玩泥巴迎春

久彌

中國對迎春歷來就有特別的節日和活動，如農曆正月的元宵、二月的花朝等；其他節氣更是農耕的指標。

美國沒有專為迎春而設的節日，縱有愛爾蘭傳統的聖派屈克日和基督教的復活節，但都不是為迎春而來。一家知名苗圃的廣告說：「春天就是為玩泥巴來的」，倒是說岀了美國人有實無名的迎春活動。

冬天多數時間蟄居室內，確實是令人有些鬱悶；近來天氣轉暖，樹上的新綠潮水般漲了起來。我水池邊的一塊小乾地種過薰衣草、康乃馨、金盞菊等，可是都長得不成氣候。

既然春天是為了玩泥巴而來，於是我和老伴就到城裡的苗圃去看看有何花花草草，再來玩玩泥巴，如能為今夏池邊增些顏色也不錯。

只見車來人往好不熱鬧，豔陽下，老美大大小小都是一件T恤，父母們忙著端詳品論花木；小朋友們則圍繞著父母蹦蹦跳跳，吱吱喳喳發表意見。看那裸露的小胳膊小腿活潑的蹦跳，令人覺得原來這就是充滿生機的春天。

也有老年如我們的，推了滿車花草徜徉其中，互相讓路時微笑點頭，或讚賞對方買的花木好看；情態閒適溫婉，也是春天另一種意味。還沒真正玩泥巴，大家不約而來形成的熙熙歡喜氛圍，春天的喜悅就已掃去了許多冬天的鬱悶。

這次看到很少見的雞冠花，雖不是我小時喜歡且常見頂上一朵大大紅紫像雞冠的那種，可既是雞冠花，就也聊勝於無，且它在記憶中是一種很好養的花，就買了些回來，次日又玩了一陣泥巴，把它們種在那塊小乾地。

這次還買了些種植土混合在裡面。希望能有一片從春到秋的花光，喚回一些早年夏天家園的感覺。

如此大家應景做同樣的事，雖不似中國的花朝等有特定的日期和活動儀式，但被說成是「玩泥巴」的事，應也可算是美國的一種迎春儀式吧！

在春天這樣好時光親近大地，種些自己喜歡的花草，美化家園，吹吹風，曬曬太陽，出些久已沒出的汗本就是一種舒活筋骨、有益身心的健康活動，何况我還種下些故鄉情思。

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