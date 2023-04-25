坐落於美國科羅拉多州 的小城莫里森（Morrison），紅石公園和劇場 （Red Rocks Park & Amphitheatre）以其獨一無二、依古老巨石而建成的露天劇場聞名於世，是建築藝術與自然景致渾然天成般的結合。這裡景色壯麗，氣勢恢宏，令人嘆為觀止。

今年陽春三月，我們拜訪了紅石劇場和公園，領略了大自然造物者的力量，沐浴了人性善良的潤物細無聲。

我駕車繞行上山，車道前方兩側忽然突起兩塊巨石，數丈之高。沿途的曠野裡看似一望無際，卻遠遠望見一排排紅色岩石，如同後浪推前浪般從地下湧出，成四十度角仰首望天；岩石上的紋路，如同千層餅層層疊疊地疊加上去，形成了平原上的獨特景觀。

大自然的輪迴，經過億萬年的地質變化，紅岩劇場周邊的巨石崛地而起，它們經受時間的洗禮，英俊瀟灑地聳立於藍天之下。人世滄桑瞬息萬變，它們卻如同凝固了似地俯瞰人類的歷史進程，這似乎是大自然給人類最好的啟示。無數名山大川都坦然接受歷史的淘汰，經億萬年的修煉後將其精華留存，把最美好的樣貌留在世間。

露天圓形劇場建在紅岩石簇擁之中，可容納九千五百二十五個座位，就在山谷中的一塊凹陷之處，要想親臨其境，必須亦步亦趨繞至山谷中，才能進入藏在巨石下的紅岩劇場。

前不久，妻子因下樓跌倒，嚴重骨折，至今只能輪椅代步，面對近在咫尺的美景而望山興嘆。善解人意的妻子對我說：「你去觀賞紅岩劇場吧，我在這裡看風景等你」。我左右為難，思忖良久，心仍不甘。想到天災人禍不斷，哪怕是面對戰爭、騷亂、槍案、疾病，我們都手牽手，過好每一天，不為明天擔憂，而坦然面對，更何況這崎嘔的山路呢！

我橫下一條心，決定推著輪椅去看風景，擁抱大自然。 我打開後車廂，搬出輪椅，「強迫」妻子坐上去，我們一前一後，一起登上了蜿蜒的山間小路，在壯觀的岩石區走走停停，我們邊聊邊欣賞壯美的自然景觀。

在轉彎處、狹窄的單行道上，南來北往的遊客，不分男女老幼紛紛主動駐足，讓我們先行；有的竊竊私語，有的點頭稱讚，有的驚奇，有的擔心，有的不敢相信。在所有人的表情中，無一例外地都是在鼓勵、在欣賞、在彰顯了人性的善良和大愛。

在千山萬壑的岩石轉角處是四十三級台階，輪椅無法推行。妻子走出輪椅，我只能在前面作保鏢，妻子撐住雙柺，讓打著護膝骨折的腿不落地，一步一停地走下台階。此時幾乎所有遊客，都在向妻子行注目禮；一個年輕的女學生，情不自禁地走到妻子跟前，由衷地稱讚：「阿姨好漂亮呀！」

我和妻子一起爬山看風景，不經意中，卻成了登山遊客觀看的風景。

誠然，我已年過花甲，心有餘而力不足，只能讓妻子在遠處眺望紅岩劇場，但我們已經十分感恩，知道生活就是如此，沒有人知道明天或者是下一分鐘會發生什麼事；但無論出現什麼樣的困難，只要認真面對，不逃避、不退縮，總是會有辦法度過艱難的時刻。

而對於所有坐在輪椅上的人來說，或許命運向其展示了殘酷的一面，是相對不幸的；但是命運又是公平的，輪椅上也有幸福，也可以去看花開花落，雲捲雲舒；更何況，周圍圍繞了這麼多愛著她們的人。