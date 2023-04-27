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拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

樂山樂水

呂鈺凡

總能找到理由讓自己徜徉山水之間，欣賞旖旎風光。

大雨過後的山間，小路泥濘，茂密的紅杉林中瀰漫著青翠芳香，我置身在參天大樹中，仰望樹穹，深深地吸了口氣，便邁開步伐，行走在山間蜿蜒曲折的小道上。

眺望遠處，天湛藍，浮雲幾朵；近觀山澗，水湍急，飛流奔騰。這一段山路，七、八棵簇生一起的高大月桂樹，新落下的樹葉鋪滿小道，我踩在上面，如踩地毯，柔軟有彈性。撿起一片青樹葉，將它揉碎，指間散發的濃郁香氣撲鼻而來，沁人心肺。月桂香葉是我燉牛肉裡的一劑調味，每當紅燒牛肉時，就會思念這座山，山上的葉，於是驅車前往，十幾分鐘後，就上了山。

這陣子因風雨交加，數周未上山。大風雨後，巨樹轟然倒地，被連根拔起，橫在路徑上空，徒步者到此只能彎腰曲背從樹下穿過。我正在給樹拍照，樹下迎面鑽出兩個年輕人，其中一男子背著幾個月大的男孩子，一雙明亮的小眼睛溜溜地轉，十分可愛。攀談了幾句，得知他們從芬蘭來灣區，要看看矽谷，登上瞭望台，看到山下的那一抹圓圈狀的蘋果公司總部建築，便歡呼雀躍起來。遊人機會難得，我便主動替他們拍照留念。

漫步山間，陽光透過樹林，光芒耀眼奪目；山路水潭泥濘，雨水沖刷成跡，枯葉樹枝滿地。我用力呼吸，山間紅杉和月桂瀰漫開來的樹香味道，這片森林總令我流連忘返，

路旁草叢裡冒出許多蘑菇，枯樹桿上也長出菌菇，有的個頭巨大，有的色彩鮮豔，可林間野地的植物，從不敢輕易碰摘，怕出事。

對我來說，路沒有變，山還是那座山，只是時間不再相同。仁者樂山，智者樂水，那天陽光明媚，溫潤的空氣裡已沒了前一天的那股寒意。遠處聖荷西市的高樓大廈已清晰可見，雖尚有輕微霧霾。

下山，流連在蒙泰沃夫莊園小徑，高聳的棕櫚、巨大的松樹，雜燴著熱帶與寒地的風情。人工雕琢的自然風光，圓石堆砌的池塘瀑流，山澗木橋的斑駁青苔，不見人蹤的幽靜台階上，歲月痕跡不經意間留在了這石頭的縫隙中，悄悄地告訴行人它們的故事。

就這樣，我無數次佇足，聆聽自己心的律動，才能感覺到周圍那潤物細無聲，映入眼簾，是路邊豎著一塊不起眼的牌子，上面寫著「哪怕是最尖銳的耳朵，都無法聽到螞蟻在歌唱。」

此時的我，又聽到遠處山澗中的流水聲，靜中的湧動，於是從不同路徑再出發，又一次登上半山腰上的觀景台，每次看到不同的人與景。平淡中尋找樂趣，平庸裡感悟生命，山路徒步，不知不覺一個上午的時間過去了。

回途，坐進車中，剛要啟動車，突然看到前方斜坡草叢裡有動靜，仔細一瞧，見一隻土撥鼠正在推土出洞，我趕緊下車，拍下這一幕。土撥鼠彷彿聽到了停車場傳來「砰」的關門聲，膽怯得再也不敢露面。

灣區 矽谷 聖荷西

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