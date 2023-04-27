我家在洛杉磯 東區的丘陵地區，小城市土地全是起伏毫無規則的山坡，以往是種植酪梨及橘子樹的農地。百年前規畫成為一個小鎮，由於不是平坦地面，無法建造密集的房屋，使得每戶建地至少為一英畝以上，在寸土寸金的洛城形成一個都市裡的鄉村地段。

居住環境確實比較大些，到處都是山坡，以及密不通風的各式野草樹木，各種小動物如松鼠、兔子、臭鼬等都很合適在此定居，較大型的動物曾經看見過兩、三匹野鹿遊蕩，而土狼又名黃鼠狼(Coyote)，活躍在我們居住的社區活動也是常有的事。

我們每天早餐後，上下山坡健行至少一小時，走在曲折街道上，看到松鼠在樹枝間跳躍，野兔在土堆灌木之間奔跑，聽到遠近四周公雞的啼聲不絕於耳，各種鳥類吱吱喳喳之聲一路上陪伴我們，偶爾，遠處可見褐黃色、長嘴巴、尖耳朵、拖地長尾巴的黃鼠狼，快速一溜煙的跑過馬路。

所謂黃竄狼給雞拜年，沒安好心眼，我們這裡能聽到到處都有雞叫聲，牠們在這裡生活應該能夠滿足口腹之慾，但居民都會將雞寶寶們關在鐵絲網籠子裡，我的鄰居在一夜之間整籠四十多隻雞被咬死一半，也不知道黃鼠狼是怎麼鑽進去的。有次早晨我出門時，看到前院草坪上攤了一大堆雞毛，一隻雞腳流落在旁，剛好那天晚上是月圓，太太說黃鼠狼不知從何處偷來一隻雞，坐在草坪上一面啃雞肉一面賞月，就差來一杯美酒了。

此地的黃鼠狼多半瘦瘦的身材，抓野兔及松鼠的本領不夠，給雞拜年的機會是很多，但是吃不到嘴裡，可見食物來源不足，填飽肚子的生活也是很辛苦。

前個月我在山坡上的老公雞，被瘦小的黃鼠狼從雞籠裡拖出來吃個精光，只剩下漂亮的黑亮雞毛留在草地上。我仔細檢查發現絲網的門與門柱子之間最底部，開口也只不過兩吋寬而已，卻被土狼硬生生拱變形，銅插銷都給弄彎了，門柱子上留有血跡，很有可能是這個餓狼頭部留出來的鮮血，可想而知，這隻餓狼將老公雞從籠子裡咬死再拖出來，只是為了吃飽肚子。

我訂的世界日報 ，皆由送報人員每日清晨駕車經過我家隨手丟在大門車道上，前陣子洛杉磯下了不少雨，報紙特別套上兩層塑膠袋以免打溼。有一天我打著傘去大門口取報紙，在車道上左看右瞧不見報紙蹤影，以為今天報童漏送，這種事也曾發生過，多半我會打電話告訴報社，負責小姐很客氣的說抱歉，並會將訂報期限推遲一天。

這一天中午放晴後我再到前院散步，眼光瞄到草坪上有一些白花花的雜物，走近一看是一堆報紙碎，兩個防水的塑膠袋被抓破，裡面的報紙被咬得亂七八糟，一定是又冷又餓的黃鼠狼幹的好事，這天清晨光線不亮，牠一定是看走眼，將一袋報紙看成白花花的大肥肉了。

過幾天我打電話給女兒聊天時述說此事，談到這裡的黃鼠狼真可憐，餓到吃起報紙來了，我可不可以餵牠們吃點食物？女兒馬上義正詞嚴打斷我的述說：「絕不可以！這是違反大自然野外生物的規律。」