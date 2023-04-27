人生七十古來稀，古稀之年退休 不是更難得嗎？以前我很羨慕那些實現財務自由後早早退休的同事，現在卻感到七十歲時健康和思維還能夠勝任一份工作真是了不起，所以我對年逾古稀才退休的同事瑪麗卡充滿敬意。

瑪麗卡白皙的娃娃臉上，總是掛著親切和善的笑容，她說會永遠記得那次辦公室野餐後，我開車送她到地鐵站 搭車回家。那已經是十二年前的事了，當時我初來乍到，還是一個辦公室的新人，瑪麗卡比我早來一年多，野餐的時候，她像朋友一樣和我聊天，讓我沒有落單的感覺， 我很感激她的體貼。

疫情 開始後，所有的退休派對都取消了，瑪麗卡在辦公室發了一封告別電郵，宣布自己即將退休，感謝所有的合作和友誼，表達自己很榮幸能夠和大家一起工作，為取得的成就感到自豪，並真誠祝我們繼續美好的發展，後會有期。

瑪麗卡的告別誠摯平實，和去年大衛退休時文采飛揚的告別風格頗為不同。大衛的告別用了一首歌的名字 ：「Time to Say Goodbye」，翻譯成中文，幾乎可以當成一首詩。

大衛的告別說，「再見了，親愛的同事們，悄悄地我走了，正如我輕輕地來。二十一年的收穫就是遇到了優秀的你們。二十一年來，我學會在處理問題時，可以親切，但不會過於善良；可以慷慨，也可以吝嗇。每當座機響起時，我就心跳加速，那長長的工作清單又要再添一筆。紙短情長，該說再見了！感恩您為我做的一切，相信命運，也許我們會再相見。」

大衛的退休感言驚豔了整個辦公室，我常常感到和來自不同的生活和文化背景、術有專長、性格各異的同事們一起工作，真是一個絕佳的學習提高機會。無論是專業知識和技能，還是為人處事，我都受益匪淺。

記得剛走出校門開始工作時，有一次和老闆一起出差考察，走訪了很多地方，他告訴我們：「每到一個地方，都要稱讚這個地方的優點，不要說人家的不好。」那時年輕氣盛的我還無法理解，覺得人無完人、金無足赤，指出不好的地方，幫助人們改正提高，不是善莫大焉？

然而當我不斷地變換角色，體驗不同的境遇，經過生活積累後，再回想起過去的想法，才明白這個道理沒錯，問題是當時我們行程匆匆，所了解的情況未必真實全面，輕率的批評其實並無幫助。隨著時間的流逝、生活閱歷的改變，我們的評判也有了不同的標準，老闆的教導充滿智慧。

辦公室是成長的重要場所，工作時間越長，越體會到一個人的能力所及非常有限。路漫漫其修遠兮，幸虧有老闆和同事們的支持、幫助和合作一路相伴。