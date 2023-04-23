今年一月開始，我每個禮拜做兩次復健治療，希望在復健師的幫助和指導下，能夠增強我右膝蓋周邊的肌肉 ，徹底解決我右膝疼痛的問題。在這段治療過程的同時，也讓我能親身經歷到復健治療中心的人事物。

首先，因為復健師排班的關係，我已經被三位復健師治療過。第一位復健師M，對我做了初步評估及兩次治療之後，為了迎接家中即將誕生的小嬰兒，要轉到離家較近的地方工作。相較於剛畢業兩年半的另一位復健師C，我更喜歡我現在的主要復健師J。三十多歲單身的他，雖比我家小兒子還小個兩三歲，但已在此中心工作了將近七年。

他經驗豐富為人隨和有活力，更有意思的是，他從小在本地土生土長。每次治療時段裡，除了做復健之外，我們還會聊聊他在此地生長的經過、彼此生活近況和喜愛的活動。

最有趣的一件事是，當他提到他父親已搬到佛羅里達州 定居時，我半開玩笑地問他，你的父親是不是因為前總統也在那邊住的關係？他避開問題笑說，即使他父親把他脖子扭斷，他也要堅持他自己的政治立場。和他相處久了，讓我覺得，他除了是一個很好的復健師之外，就像是我家鄰居的一個大男孩。

每次和復健師一對一治療之後，在復健助理人員的安排下，漸次增加強度，做上半個小時的肌力運動。例如：雙手合抱一個有重量的圓球，做坐立運動；小腿套上重量，做抬舉運動；平躺後，雙腳頂著一塊板子用力往後滑動，做阻力運動等等。

有一天，一位助理小姐本該給我用七磅的負重，但她拿了一個八磅的負重給我裝上時說，現在沒有七磅的，妳就用八磅的好了。我愣了一下告訴她，可以用一個六磅和加上一個一磅的啊！我猜想，或許是那天她要招呼的人太多了，一時轉不過來。

在復健治療中心裡，我看到不少男女老少和我一樣來做復健。其中有一位老先生，在他做運動時和周邊的人談笑風生妙語如珠，讓大家覺得運動並不是一件枯燥乏味的事。不過我也很驚訝及心疼，看到一位年輕媽媽，帶著一個不到一歲尚在強褓中的小娃娃來做復健。小孩在媽媽的懷抱裡，試著朝復健師發出聲音的方向，抬起他那弱小的頭望去。本以為復健是一般人，因為運動或意外受傷或老年人器官退化，才需要來做復健治療，沒想到一個小小的嬰兒，也會因為某種原因，需來做復健治療。

我做復健已三個月了，覺得有進步，也希望正在復健的朋友們和那個小娃也能早日康復。