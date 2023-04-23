二○○六年，姪女在加州 東灣的Danville買下新房子。想在open house時，有個綠意盎然、優雅亮麗的景觀，讓親友分享，於是姊姊邀我一起去幫忙新屋補種一些花草，做最後的修飾工作。

一到新屋，發現前院籬笆邊成排的紫羅蘭色的維羅妮卡(Purpleciious' Vernonica)，微張的花朵清新秀麗、姿態優美，令人驚豔。後院的麒麟菊(Liatris spicata)枝挺葉茂開著一長串紫紅色的小花苞、煞是美麗。還有地中海大戟(Mediterranean spurge)滿樹開著綠花，十分博人眼球。滿園繽紛蔚為庭院最醒目最美麗的一景，讓園裡的群花都失色，這些都是我未見過的奇花異卉，大開眼界。

姪女嫌地中海大戟有怪味，準備砍除，我們切下七、八截莖幹，同時也要了幾株維羅妮卡、麒麟菊的幼苗帶回，種在我家後院。十七年後，碩果僅存的只剩地中海大戟，維羅妮卡、麒麟菊都不見蹤跡，才驚嘆地中海大戟頑強的生命力。

地中海大戟是多年生草本植物，原產於歐洲地中海，一八六○年代引入北美作為觀賞植物。亞洲人的庭院很少種這種植物，但我家鄰居老美的前院卻種植了不少株。他告訴我們這植物叫做愛爾蘭鐘鈴(Irish Bells) ，幾經查證其名，是地中海大戟並非愛爾蘭鐘鈴，兩者之間的差別只有杯狀的聚傘花序有點相似，葉子一細一粗完全不像，總算上了一課，長了知識。

地中海大戟幼小的植株酷似雲杉的小苗，莖條較粗且直立，從基部分枝成叢生狀，葉子細緻狹長，一片一片有序的排列著，遠遠望去似一棵綠樹，生機盎然非常漂亮。

它的花形很奇特，杯狀的聚傘花序，外表看像一朵花，實際上是由一朵雌花和外圍的多朵雄花組成的，單花無花瓣卻有綠色小蒴果，外邊包圍著杯狀的苞片。花序簇生，花中有花，是很罕見又奇特綠樹開綠花的組合。四月至八月是開花期，一身嫩綠、明綠、深綠、淺綠，活像是一位綠衣姑娘。

夏季葉子由綠漸漸轉為黃綠色然後掉落，莖開花後枯死，底部乾枯的葉子像鱗片依附在莖上。新莖在早春時開始生長以取代舊莖、數代傳存下去。繁殖方法是切莖插枝，很容易栽種，生命力強不用費心照顧，年年一片蔥鬱，真是懶人的一大福音。

因花葉奇特，高聳有序，適合作為花壇背景或植於庭院中供觀賞，花美葉挺，可供切花素材。美中不足的是莖有乳白汁及一股異味且具毒性，不喜歡的人會聞味而退避，也許這就是造物者的詣意：不完美也是種美。