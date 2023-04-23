小時候看梁又銘先生畫的漫畫「土包子下江南」，邊看邊笑這個土包子好像劉姥姥進了大觀園，什麼都新鮮稀奇。

這次我們兩老回台訪友遊逛，原本自認回到生長的地方應該是老馬識途，可以輕鬆消遙過兩周的假期，沒想到卻碰到很多奇妙的事項，好像一個洋包子回台灣，每天都會碰到新鮮事。台灣友人日常生活認為理所當然的事情，我們竟然像兩個劉姥姥。

住在美國大城市，從家裡想要外出訪友或辦事，通常是帶上皮夾及座車鑰匙，打開車庫門發動座車後揚長而去；然而住台北的一般大眾，主要是自己沒車，並且到處不容易找到停車位，另一個原因年老者可使用幾乎免費的悠遊卡，搭乘公共汽車 或捷運。

朋友教導方法是先將手機 地圖判讀一番，決定需要搭乘什麼線、在哪一站第幾號出口、換什麼車等等事先參謀作業，然後再找手機裡預定存入的「公共汽車時間到達表」網站，看看要乘的這一路公共汽車要多久才會到達離你現在最近的車站，以免候車太久。這種搭大眾交通工具的方式，可真是洋包子的我開了眼界，也了解到台灣人的腳力通常會比起住在美國同齡朋友要強很多，主要原因在於搭車同時必需訓練走不少路程。

台北市人多，維護街道上的清潔，市政府想盡辦法盡一些心力，例如在學校附近張貼告示牌。我見到針對狗大便的告示牌寫著「是誰家的狗便？隨手清除狗大便」；還有一個狗狗蹲著大便的照片，狗頭轉九十度盯著你看。告示牌的最上面一行字寫著「攝影 機啟動中，我們看得見你！」不信還有人敢不清理狗狗的大便。

為了保持學校周圍沒有菸害，市政府衛生局及教育局共同在校園四周道路上設立無菸行道，如果不信邪的菸客被攝影機錄下吸菸的身影，高額的罰鍰會給他一個教訓。

在街道上行走時，偶爾可見人行道樹木主幹上，約在成人高度處，掛了一塊一吋寬乘一吋半長的鋁質名牌，上面寫的是樹的名稱，如茄苳、楓香、梧桐、榕樹等等，一長串數目字應該是該樹的編號，還有一個四方形QR Code，最下一行是寫著「台北市政府工務局公園管理處」。很明顯這棵樹是登記有案的行道樹，有任何保養維護上的問題，工作人員都可以利用手機，上網掃描這個QR Code就能知道現況。

最窩心的是，使用長長的不鏽鋼彈簧將名牌綁在主幹上，為的是第一不會生鏽，第二隨著樹的生長樹幹會變粗，彈簧的直徑也會跟著增大，幾十年一直可以使用，不得不說承辦人的腦筋好。

去陽明山賞花，友人介紹前山公園有公共溫泉，不但免費而且硫磺水質特佳，但要光屁股進場泡湯，當然男女分別在兩個屋頂的浴池。

台北市中心寸土寸金地段保存有歷史價值的舊房屋，修整完善之後免費供居民參觀，是政府文化局花了很大工夫及金錢設立的文化創意園區，可以算是古蹟留存給後代的財產。

我們久久未曾回到生長三十多年的地方，很多事項已經改變，生活習慣與美國大不相同，久久不見好像生活在另一個時代，新鮮又好奇。