搭火車遊美國五十州一直是我和老公的夢想，正好Amtrak推出了一個特別優惠，兩百九十九元遊玩美國搭乘十趟，不管距離長短遠近。於是老公買了票，開始計畫從聖荷西 出發到愛莫利維爾（Emeryville）到芝加哥 、波士頓、紐約、華盛頓，再回芝加哥、西雅圖 、洛杉磯、聖塔芭芭拉，再回到聖荷西，正好十趟。

想想沿路的風景大自然的變化，這麼美好的城市，我倆既興奮又擔憂，往芝加哥和西雅圖這兩個點得在火車待上四、五十個小時，沒有床可躺，我們承受得住嗎？想要遊玩，總得付出代價吧！也應該給自己一些磨練，於是我倆懷著忐忑完成壯舉任務的心情，踏上二十三天的火車之旅。

這是我們第一次在美國搭火車長途旅遊，就像小孩子一樣的懵懂又新鮮。火車有兩層樓車廂，我們長途線，當然上二樓座，位子很寬敞，我倆躺平座椅、伸直雙腿也碰不到前方的椅背；還有觀景車廂，整輛車大多是透明玻璃，美景一覧無遺，就好像我們置身在大自然中。不少乘客比我們還年長也一樣坐躺椅，於用餐時認識住房間的乘客，發現我們經濟實惠躺椅座還是挺不錯的。

整個行程老公花了很多時間規畫，與火車公司一再聯絡，確認座位，見大學同學、拜訪兒女親家、住宿火車站附近的酒店。我們第一個重要大站即是芝加哥，大學同學周六下午兩點多來接我們遊覽、吃晚餐，但因為車子延誤，只好延到周日中午聚餐，又因為落石掉到鐵軌等因素，無法吃中餐，於是又延到吃星期日的晚餐，結果還是無法趕上，總共延誤了三十二個小時，我倆對同學很抱歉，況且有同學還是從印第安那州開三個半小時過來，心想是否見不了面了，因為同學還在上班。總算皇天不負苦心人，大家終於在星期一晚圓滿聚餐。同時我們收到Amtrak的道歉信，並通知退此趟車資，這一回的大延誤，讓我們賺到，享受免費吃喝睡八十六小時和美麗的大自然風光，以後再也不怕搭長途火車。

這次旅遊我摔了兩跤，舊傷未癒又摔第二次，兩個膝蓋摔的皮開肉綻，手肘和全身都痠痛，因為用手肘去抵擋與支撐；而兩次都是同樣的錯誤，台階惹的禍，顧左右而言他，不看路；專心做好一件事，否則一個小疏忽可能造成致命傷害。

火車站是一個城市最繁華的重心所在，所以每到一個城市我倆就充分發揮兩條腿，逛遍重要景點吃美食、看秀，於紐約時代廣場我們遇上了一年一度的半馬拉松跑步，華氏二十八度氣溫，我和老公凍得皮膚痛，真是佩服選手們不畏嚴寒在零下低溫跑步。在東部的火車站經常遇到一群阿米什人，不管男女老幼一身同樣的黑制服，男子留鬚。遇到孤身一人在寒冷的人煙稀少的加拿邊界蒙大拿州養三千頭牛，他就是喜歡冷沒有人。華盛頓賞櫻逛博物館，每個城市都有不同的特色，火車總共經過二十五州，溫度從華氏負三度到六十五度。

我發覺火車站是很棒的地方，早到在那逛逛，看熙來攘往的人群，各種餐飲店舖，候車室免費隨你愛坐多久，不慌不忙、悠閒自在。搭火車真的是太享受了，最接近大自然、最古老、浪漫的交通工具。