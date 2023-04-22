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慎終追遠 以愛相繫

冬至

由於父母當年追隨蔣公遷台時，雙親未能同行，他們在台灣可說舉目無親，所以成長過程中，清明時節我們從來不需要掃墓。

直到二○○一年父親過世後，我們闔家三代每逢復活節和父親的忌辰，才開始定期到長島「松樹草原」掃墓，由於墓園管理得宜，碧草如茵，我們只需把帶來的花束放進墓碑預留的倒置的花瓶內，無需清除雜草，就圍在墓碑前合唱「奇異恩典」，輪流帶領禱告完，孫輩還可趁機在草坪追趕跑跳蹦一番，才轉去附近的美式自助餐廳「老鄉村」餐敘。

記得有年掃墓完，我們到「老鄉村」自助餐廳，卻見大門深鎖，人去樓空，孩子們用手機上網找到一家中餐廳，大隊人馬好不容易等到一張特大餐桌，點菜上菜，又是一番等待。

好在半年後，關門大吉的「老鄉村」原址改建為中國自助餐廳，我們掃墓完又不乏去處，自助餐的菜雖然不夠精緻，但我們喜歡它的自由感，葷素搭配，中西兼具，還有甜點冰品的多種選項，最重要的是，席間可以談笑風生，閒聊近況。

隨著過去幾年，母親、外子和弟弟相繼去世，我們掃墓更為頻繁，剛過的周末，雖然手機氣象報告百分之百下雨，我們仍然決定去掃墓，只是次序顛倒，先去餐敘，等下午天氣放晴了，再去墓地。

在每個墓碑前，我提議大家輪流分享對親人最難忘的回憶，孫女記得母親總愛手掌朝下，教他們玩「釘子釘勾，小貓小狗，一把抓哪一個，嘿嘿嘿」；外甥女和姪媳婦表示，忘不了每次到母親公寓，她老人家只要精神好，總會端坐沙發，耐心地幫一頭長髮，坐在她膝前的她們編細麻花辮子；女兒說她很懷念外公跟他們玩「吹牛」撲克牌，發現騙術成功時，得意的開懷大笑聲；兒子則難忘外公穿空軍夾克的帥勁兒。

外孫女記得有次看到外子吃青菜時，眼角泛著淚光，好像苦不堪言，女兒不禁補充，恨不得當時背著我，偷偷多給他吃些他愛吃的蟹黃小籠包等麵食，我說我又何嘗不想滿足他的味蕾？只是每次吃完就樂極生悲，病從口入，血糖飆高，導致腦積水增加，完全動彈不得，而得緊急送醫，又是抽血又是電腦斷層掃描。

現在很多人決定火化後樹葬、海葬，也不勞後人掃墓，孩子們卻說，多虧我們四個手足當初趁教會團購時，一起買下雙親長眠墓園旁的墓穴，他們這一代正好可以藉著掃墓團聚，慎終追遠，以愛相繫。

想到父親去世時，母親正是我現在這個年齡，而今也已作古四年，不免自省，我希望給他們留下什麼樣的回憶呢？

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