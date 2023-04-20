每到三、四月間，我們家老爺就被稅務事弄得七葷八素，茶飯不思，他是一位「不到最後關頭，絕不輕言付稅」的拖延患者，就因為如此，我們的飯廳成了他的工作間，稅表 、帳單、銀行報告……，一大堆文件鋪滿長桌，甚至椅子上、地面上，還鄭重宣布，閒人勿入！

在美國生活，報稅 是一件大事，你沒聽說過，「這世界上只有兩回事是永恆不變的，那就是死亡和稅務。」而美國的稅務又是最複雜、最瑣碎的工作，只要你有一定的收入，這一關你永遠逃不掉。

自從我們成了家，夫妻倆就有了默契，男主外、女主內，我這個黃臉婆只需要顧到油鹽柴米醋，大丈夫則負責賺錢開支的宏圖大業，自然而然，報稅這檔事就順理成章地落在他老爺身上了。

這每年必行的國民義務，對他來說是一個難嚼的雞肋，總是拖延到不得不面臨的時候才定下心來應對。

好多次他對我說：「老婆，妳得學學報稅，有一天我不在了，該怎麼辦？」說的有理，每回我試著去閱讀那些報稅說明書，實在是枯燥得難以忍受，怪不得愛因斯坦也曾嘆苦說：「世界最難懂的事就是所得稅。」

求教於幾位能幹的閨友，她們介紹我去買一套報稅的電腦軟件，TurboTax，還說有了它，報稅事輕而易擧，小菜一碟。聽從她們的勸告，我興沖沖地去買來一套，準備東施效顰，也顯示一下自己的能耐。

哪曉得TurboTax並不簡單，一道道問題，一條條規章，都得仔細閱讀然後據實以報，什麼利息、紅利、退休儲蓄 金支付……，所有數據資料都在老爺的檔案，他老兄是世上最糟糕的檔案規畫者，每張文件都得向他請示，他煩不過便說：「我的太上爺，妳就不用費腦筋了，我還是自己來吧！」既然他這麼表示，我也樂得輕鬆，就此打住，去看我的連續劇吧！心想人生幾何？幹嘛為這事煩心，大不了，去找專人來處理好了。

只祈求我們家的稅表準時呈上，要補的或要退還的稅金也都核算無誤。