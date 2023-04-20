離住處不遠，有位老先生製作一座半人高配上拉門的彩繪小櫃，他命名為「分享櫃」，人們可以將不同的物資留下，也可以取走他人所留之物，是一個交流善意的地方。

一天，我送放一些尚未過期的罐頭；看到內有一個乾淨的白色小紙箱，裡面放了幾個紅色而可手握的小燈籠，正反兩面寫著端正的「和」字。這是我第一次看到燈籠上書寫「和」字，覺得獨樹一幟，正端詳時，忽然有一位白人老太太走近湊趣說：「妳看得很開心啊，能夠告訴我這是什麼意思呢？」

我對她解釋，在華文裡，「和」有著非常美好的含意，例如一般人常用的有：「家和萬事興」、「以和為貴」、「和氣生財」、「心平氣和」、「和平」、「和解」、「和諧」、「和事佬」，現在還有人將「理直氣壯」改成「理直氣和」等等。老太太說，太好了，當今這個世界，不論是個人或集體，國家或國際，都很需要「和」；她取了一枚帶回家當祝願物。

有一次，一家車房門口，堆了一些棄物，其中有一幅水彩畫，以灰綠的色彩勾勒了酒瓶、碟子、食物，全畫顯出一種安詳恬然的氣氛。畫者沒有強調食物的豐富和突出多彩的色澤，卻似乎表達吃東西不只是口腹之欲，也是心靈的享受。簡單的食材搭配樸實的滋味，生活可以不為柴米油鹽所拘束。於是我把它拿回家放在餐桌旁。

路邊物總令人驚喜。另一次，在圖書館 還書口外遇到一位中年白人太太，她見到我問，願不願意接受兩隻小老鼠？然後她從超市購物袋裡，取出她手作，將舊的精裝小書，拆除封面，然後將書頁兩端對摺成大、小兩隻紙老鼠；再黏上黑色鈕扣點出眼睛和嘴唇，並剪紙貼出俏皮的小耳朵；她又說，因為搬家清理各物，便決定作品送給今天在圖書館外，她第一個碰到的讀者。看到她的慧心巧手，便欣然接受這份案頭陪讀之禮。

有人搬家，在門外留下少許東西，包括一個美工處理過的乾燥瓜果。這位作者很用心的挑了一顆果實，上面還保留著枝梗；被掏空果肉封口的它，搖晃時仍聽得到裡面殘留的細微果粒聲。我又拾到一個透明底座較厚的玻璃盤墊底，襯托它豐實的美感，感覺將自然的收穫永遠留了下來。

又一回，在住處附近的郵箱上看到一本保存完好的英文書：「幸運美好生活」（ Good Luck Life ) ，是一位華裔作者書寫華人 的傳統代表性節日及文化，內還含食譜 。我邊走邊翻書，忽然聽到有人叫我，是相熟的二手衣店非裔經理，正居高臨下布置櫥窗，我入店和他打招呼，他說為迎接九月開學季，他找了一些舊書，以書卷味襯托衣服，見到我捧著書路過，問我是什麼書？

他一看書的封面，以紅細紋格分框：紅包、柑橘、炮竹、麵條、竹子、金魚……，象徵幸運、財富、長壽、幽雅、豐富、喜慶，及設計成中國紅篆刻印章的書名，大感興趣，說：「這就是我們嚮往追求的生活啊！」問我可否將這本路邊書借放在櫥窗內展示，展完後再還我？我應允。該店是全美連鎖的二手衣店，生意興隆，每天經過或入店瀏覽窗景的人流頻繁。這街頭可以是傳播華人傳統文化的小小平台。

近年流行「小確幸」一詞，源自日本作家村上春樹早年作品所寫：「微小而確定的幸福」。每次在路邊意外拾到不同風格且完好的物件，小確幸油然而生。