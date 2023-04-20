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吃多肉蛋奶 送我進醫院

秦博瑞

疫情瘋狂肆虐期間，有一句 人人耳熟能詳的話：「多吃肉蛋奶，增強免疫力」。

我原本就喜歡吃肉，但是平常素日，總感到老伴做的菜用肉太少，吃著解不了饞，滿足不了我大塊朵頤的欲望。

當老伴得知上述這個說法後，一反常態，主動和我商量：「人家電視上說，咱們年齡大的老人，要多吃些肉蛋奶，才能增強免疫力；免疫力增強了，就能抗過疫情去」，我心想，多吃點肉的機會，明正言順的來了。

從此老伴就把多吃肉蛋奶落實到一日三餐中。早餐主食，她不是去買肉火燒，就是買肉燒餅或肉包子；她也隔三差五的自己做肉夾饃或餅捲肉。喝的是「蛋茶」（開水沖雞蛋加糖和香油）或豆漿。若不喝蛋茶，就要吃一個煮雞蛋（有時喝了蛋茶，還要再吃一個煮雞蛋）；午餐做一葷一素兩個菜，主食吃饅頭。晚飯較簡單，吃饅頭和中午的剩菜，或新做上一個素菜，喝大、小米稀飯或甜沫。

為了能確保每天吃上肉蛋奶，老伴天未亮就起床上早市，買生鮮豬肉和牛肉，以及蔬菜水果和其它食材，回家後加工製作；兒子們也經常給我們送熟驢肉、豬頭肉、扒雞、牛奶、雞蛋等食物。為了提高免疫力和解饞，我把超高的甘油三脂和膽固醇丟在了九霄雲外，放開肚子，大口朵頤起了肉蛋奶。老伴做好的肉夾饃，我還要再開啟往裡填熟肉，把肉夾饃填得鼓囊囊的才更愛吃。

就這樣一連數日，突然一天午夜，下背部和腹部劇烈的絞疼起來，我以為可能是主動脈剝離了， 嚇得一夜不敢睡覺；次日去醫院看急診，確診為急性胰腺炎（輕型），住院三、四天，經大夫精心救治後出院，恢復休養近一個月才痊癒。病因竟是前些日子吃肉蛋奶太多、太集中，「惹怒了胰腺」，它就發炎了。此次深刻的教訓是：肉蛋奶雖好，也不能吃太多。凡事都有個限度，超出了好事也就變成壞事，胰腺炎是一種複雜的病症，可不是鬧著玩。

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