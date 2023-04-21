美國房子不僅獨門獨棟，院落寬敞，社區都是林蔭大道，連公寓式的房屋也規畫完善，交通便利，是林語堂先生所謂的人生四大享受之一：「美國房子、日本太太、中國廚師、英國 鄉間」，居首的就是美國的房子。

移民 美國，縮衣節食幾年後，終於達成這個願望，待搬進新家，才知大房子是要付出代價，即便不拾花種菜，也要整理院落，維持草地景觀，尤其夏季幾乎每周都要割草，加上灑水、施肥、除草，對公寓大樓裡長大的人是陌生的重擔，若是不管，就會收到社區委員會的警告通知單。

去年夏天除草時，不知如何被毒藤（poison ivy）汁液波及，手臂、腿部都出現紅斑，未及時採取應對措施，第二天開始出現紅腫擴大。本以為忍耐幾天，紅腫就會消退，沒想到一星期過去，原先只有小腿一小片，後來大腿、脖子、臉部，不但紅腫而且奇癢無比，痛苦萬分，最後只得去看醫生，醫生開了口服藥，和塗抹的藥膏，又再經過數日的忍耐，才慢慢結束了這一場磨難。

朋友知道後紛紛給予建議，首先是「工欲善其事，必先利其器」，不必用手一一拔除。其實我也知道，但總有些邊角是割草機無法處理，有時候看到雜草，就忍不住蹲下拔一下，而這一蹲，總是不到筋疲力盡，不會罷手。

後來回想之所以被毒藤攻擊這麼嚴重，是源自於自己的無知。於是上網找了解，細心觀察後院，看能不能找到，與之直面對峙。終於有天，在我常去的後山小徑發現它們的蹤影，用手機 拍下來，終於得以確知其面貌，毒藤纖巧，形狀平凡，一株小小的草，竟給人帶來如此巨大的疼痛。

毒藤的首要特徵是三出複葉，就像順口溜說的，「三片葉子的，少碰為妙」，三片葉子的鋸齒形狀各異，如果以人的雙掌來比喻說明的話，將雙手掌心向上，四指合併與拇指分開，兩掌分開，分別就是毒藤「左」、「右」邊兩片葉片的鋸齒形狀，如若將兩手四指合併的部分上下重疊在一起，就形成居「中」的葉片的鋸齒缺刻；此外毒藤的枝條纖細無絨毛，見過一次，不難記住。

毒藤、毒橡與毒堇是北美常見的三種毒草，毒藤春天會結灰白色果實，鳥類啄食後，飛過院落，駐足排泄，種子於焉散播，一定要小心應付。