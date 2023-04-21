三月的南方，暖陽和微風為大地山川帶來亮麗的綠色，也催熟那一樹金黃色的枇杷。朋友依依在朋友群裡急吼吼地呼叫去她家摘枇杷，說是鳥兒松鼠防不勝防，連槍都用上了。

我的家鄉是出枇杷的地方，每年枇杷成熟季節，大大小小的水果店都擺滿黃澄澄的果子；還有果農挑著綠葉襯托的新鮮枇杷穿梭於市井小巷，拖著鄉音叫賣；主婦們買菜時會買幾斤枇杷回家，讓家人大快朵頤；學生放學時擠成一團，湊零花錢買來解饞；就是節儉的老人也會打開層層包裹的手絹，拿出幾張零票，買上一點枇杷嘗鮮。這時節，無論去哪家做客，一坐下，主人第一時間端上來定是枇杷無疑。客隨主便，手動嘴動，剝皮去核，酸甜多汁果肉讓人欲罷不能。

真是「金相玉質，鮮潤堪誇」，沒有嘗過枇杷的人，難以想像其美妙滋味。大量上市的枇杷，以其價廉新鮮味美將其他水果逼得退居後宮，只得含恨等待這枇杷衝擊波的消退，才有它們重新出頭之日。

來美後，一直待在北方，難尋枇杷蹤影，每次回中國又總是趕在孩子們放暑假的時間，枇杷早已過季，多年與枇杷無緣，那美味只有存在於記憶深處。

後來命運將我們帶到美國南方，又與枇杷續緣。剛搬來時，暫租在一小區，正是煙花三月，在小區辦公室旁邊，看到一株樹上掛滿黃燦燦的果子，似曾相識，左看右看，有點像家鄉的枇杷，不敢相信，又把先生叫來求證，一致認為是枇杷，喜不自勝，連忙跑進辦公室，問工作人員可否採摘，工作人員說可以，但又好奇問採來幹啥？答曰「吃。」工作人員大驚，說不知道此果可吃，警告我們要小心。

摘下後給他們示範，如何剝皮，如何去掉果核然後吃果肉，就在辦公室，不顧體面，一連吞下幾個，一解鄉愁；還對他們開玩笑說我要去再摘些回家吃，「如果明天你們看到我神志清醒站在這裡，你們也可以放心食用。」第二天走進辦公室，他們看見我大笑，然後也說要嘗嘗，我們一起摘了好多，他們吃完都讚不絕口，說從不知道這種果子可以吃，守著這一樹美味，一年又一年，卻任由鳥兒松鼠大啖，落在地上變成垃圾，真是暴殄天物。

搬家後，與我們一條街的鄰居有一棵大枇杷樹，春天來臨，看見那滿樹纍纍碩果，知道本地人不吃枇杷，還在思忖要不要去問鄰居可否讓我們採摘，沒想到幾天後，就看見那棵枇杷樹被砍倒在地，金黃的果子凌亂地滾滿草地，痛心疾首啊！不久那家鄰居賣房走人，不可思議的是新房主居然又栽兩棵枇杷樹在車道兩側，早知如此，何必當初。真是世事無常。

一次去公園踏春，看見幾個人拿著樹枝在一棵樹下揮來掃去，我走上前，看見是一棵枇杷樹。疑惑地問她們在幹嘛？她們說打果子吃。這一下勾起我的好奇，問她們是哪裡人，為什麼也知道吃這種水果？她們說家鄉有這種水果，非常好吃，我聽後有一種他鄉遇故知的感覺，熱火朝天地與她們聊了好久共同的家鄉美味。

女兒知道我們喜歡枇杷，去年買了一株枇杷樹送給我們，栽種在院，勤勉經管，期待：一夜春風，滿樹金丸，能在大洋彼岸重品家鄉美味，再續枇杷前緣。