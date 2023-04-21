現在的老年人大都重視健身 ，我覺得健身應該有兩個方面，一是活動肢體，快走、慢跑、打太極拳等等，練的是肌肉 、體力、筋骨；二是鍛鍊大腦，比如打麻將、撲克、玩九宮格遊戲都是，為的是保持思維活躍、敏捷。

我不是吹噓，在這兩方面我做得還不錯。今年八十多歲了，因為不到三十歲得了慢性病，開始學習打太極拳；五十歲開始快走和慢跑，一直堅持到現在，除遇特別大的暴風雨雪，從未間斷。在鍛鍊大腦開發智力方面，我既不打麻將、撲克，也不玩遊戲，而是重新做學生，學了三門新「技藝」，既鍛鍊了大腦，又增添樂趣，豐富晚年生活。哪三門技藝？

一曰學寫古體詩詞。我自幼酷愛文學，十六歲上初中時發表詩歌處女作。現在看來，實在算不上詩，充其量是首概念化的順口溜，但對我來說卻具有里程碑的意義，使我堅定了從文的人生方向。

我在七十歲以前從來沒有寫過古體詩詞，一是古體詩詞難寫，格律、韻律、平仄、對仗等等要求極嚴，不易掌握；加之為生活奔波，時間精力都不允許。但我酷愛古體詩詞，唐詩宋詞幾乎讀遍了，七十歲以後，突然冒出寫古體詩詞的念頭。剛寫時，如戴著枷鎖跳舞，一個字一個字地與工具書對照，絞盡腦汁，費九牛二虎之力，正如我在一首七律中寫的：「年過七旬寫古詩，咿呀塗抹老孩提。推敲平仄枯腸破，求索標新腦髓稀。新碗宿茶多腐味，舊瓶頭釀拒陳麯。戴枷跳舞真高趣，良驥脫韁任奮蹄。」

貴在堅持，熟能生巧，漸漸摸到門道，找到規律，寫上癮，一發而不可收，至今已寫了數百首。徜徉在古體詩詞的韻律美和意境美中，彷彿進入高雅的藝術殿堂，是種不可言喻的藝術享受。

二曰學唱京劇 。我自幼酷愛文學，對其它藝術形式不感興趣，尤其音樂和美術，上學時這兩門課成績最差，老師照顧才勉強及格。妻說我五音不全，連累兒子也沒有音樂天賦；我酷愛京劇，但從來沒有開口唱過，只是在樣板戲流行的年代，全國人人唱樣板戲，受其傳染，上下班騎著自行車也跟著哼哼。不過，京劇優美唱腔一直深深吸引我，一直有想唱的衝動。

七十五歲移民來美，住在郊區，地廣人稀，住所周邊全是樹林和湖泊，扯著嗓子喊也驚擾不到他人，便跟著錄音學唱京劇。原來，騎著自行車跟著伴奏唱完全是兩碼事，別說板眼，連調也找不著，難聽如鈍刀割人，妻見我實在不是這塊料，勸我別唱了，我這人脾氣倔，非唱不可。

網友「吾唯知足」老弟的一句話鼓勵了我，他說：「老年人嗓子能抻出來。我天天抻，天天唱，堅持了將近十年，終於摸到了一點兒門道，學會了十幾段唱。」我深切體會到，唱戲鍛鍊氣力，增加肺活量，氣足則血氧足；使用丹田氣，也就是腹式呼吸，活躍五臟六腑，對內臟起到按摩作用，其他運動是無法做到的。

三曰學畫畫。前面說了，我對畫畫既沒有天賦，也沒有興趣。不知什麼原因，去年，也就是我八十二歲的時候，神使鬼差地畫起畫來。油畫、國畫、水彩、水粉……太難，不易掌握，不敢涉足。鉛筆畫相對容易一些，畫不好就自我解嘲說是塗鴉，無知者無畏，在網上開了開蒙，就畫起來。

起初，筆道都畫不好，畫了擦，擦了再畫，堅持練習。功夫不負有心人，朋友看了我的塗鴉，誇我畫得不錯，沒想到我還有這本事。我有自知之明，知道是對我的鼓勵。在行家眼裏，恐怕連塗鴉也不配。