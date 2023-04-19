依我的觀察，若是任何家中寶藏有「名貴瓷器」，那麼多半都不用，只是收藏及展示，因為來到家中的客人大都是些熟人，用餐、吃點心，紙杯紙盤就可以了，要用名貴瓷器多麻煩；因為不常用，事先要洗，用完要小心翼翼，一個個再用手洗，一個個擦乾，再一個個放回原處展示。所以我聽到的故事，好多家庭的「名貴瓷器」一輩子都沒有用過一次，主人就離開塵世了。

我們家中有一套名貴瓷器，來源很有趣，出自女兒因與男友分手陷低潮。女兒已到了適婚年齡，但婚事沒有著落，心情當然不好。妻的性格與我完全不同，我是絕不花錢買名貴的東西，而妻兩眼看到的全是最高檔的品牌，她說她要買一些名貴瓷器送給女兒，讓她有一時歡樂的時光。

妻看中的瓷器品牌是德國 的產品，因為太貴，都是一個一個的賣，沒有成套的，要自己決定配套。連續大約五年，每年聖誕節 之前，妻就去那高級禮品店買幾個，要店主寄到女兒住處，希望女兒在聖誕佳節得到片刻的喜樂；這下子，女兒在五年中收到了好多名貴瓷器。

突然有一天，女兒在電話中說，她在網站上結識了一位男友，已經快要論及婚嫁了。現在女兒的兒子都上中學了。

幾年前，女兒把全部的名貴瓷器完完整整還給了媽媽，說她們有了家，也有自己的成套的瓷器，不需要這些了。從此，妻就在有客人及有教友來我們家中相聚時，我們就用來招待我們這些好友。

我們愈來愈老，這些名貴瓷器用時、用後都要被侍候，增加我們的負擔，所以我們決定不再用了，但這樣名貴的東西，送給誰呢？

有天二兒子來，妻問他要不要？他支吾不確定，好像原先不是為他買，是他姊姊的，妻問了兩次他都不確定，我們就決定不給他了；隔一陣子大媳婦來，她非常想擁有，但不敢開口，妻就要她全部拿去。

那天大媳婦還在網上查詢這些瓷器，結果把我們嚇了一跳，因為這品牌停止生產我們擁有的花色圖案，現有的存貨漲三倍，那時買的一個三十元的，現在一個要一百元了。我們非常吃驚，原來我們的這名貴瓷器是半骨董。