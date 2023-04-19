鄧姐是我多年的好友，她是個開心果，性格開朗，逢人總是有說有笑，快快樂樂；但半年前，她突然遭到人生重大打擊，與她締結二十五年的美國老公大偉（David）住醫院就醫時，不料心臟病 突發，搶救無效，竟匆匆離開人世，享年七十三歲。

二十多年來，鄧姐、大偉夫婦感情篤厚，兩人相依為命，形影不離。鄧姐在洛杉磯 開了一家陶瓷店舖，大偉也幫忙看店，夫唱婦隨，小日子過得有滋有味，周圍不少人對這對異國鴛鴦投去羨慕的目光。

大偉突然撒手西歸，天人永隔，讓鄧姐悲痛欲絕，並有點措手不及，直覺得腦子一片空白。

說起大偉，鄧姐說他是個「有緣人」。他是道地的美國「軍二代」，他的父母都是二戰老兵，曾在美國航空母艦上服役多年。

具有軍人氣質的大偉，從小在軍人家庭長大，長大後也立志要從軍，繼承父母堅韌不拔的精神，當好兵；他終於加入了美國陸軍，實現自己從軍的夢想。脫下軍裝後，他繼續學業，在加州大學 洛杉磯分校攻讀傳媒專業，他博學而樂觀，酷愛音樂。

在一次朋友聚會上，鄧姐與大偉不期而遇，兩人竟一見鍾情，鄧姐對自己第二段婚姻甚感心滿意足，她說：「大偉是我永遠的愛人」。

大偉出殯那天，我特地驅車趕到洛杉磯著名墓地「玫瑰崗紀念公園」送大偉最後一程。大偉的墓地在鬱鬱蔥蔥、鋪滿青草的山坡上，幽靜綿延的山坡陵地非常壯觀。他長眠在這樣的環境中，一定能在極樂世界快樂安息。

大偉是按軍人葬禮進行，約有六十多位親朋好友為他送行，六位身著軍裝的老兵，手持長槍列隊站立在大偉墓地前。下葬儀式開始後，墓地花圈林立，一片寂寞，大家默哀三分鐘，只見老兵們舉起長槍，在指揮官一聲號令下，對著天空連發三槍，「砰嘭砰嘭」，陣陣槍聲在山谷中迴旋，似乎在召喚大偉快快歸隊吧。

在哀樂聲中，一位老兵從旗桿上降下一面美國星條旗，並把美國旗折疊成長方型，正步走到鄧姐面前，一個軍禮，雙手把國旗交給她保存；鄧姐激動地接過國旗，並以軍禮答謝。頃刻，一位老兵拿起軍號吹起熄燈號，一種悲戚的氛圍散發在空氣中，送葬的人一個個悲傷地目送大偉的棺木漸漸入土……。

含著淚花的鄧姐，借助徐志摩「再別康橋」的詩句，站在大偉遺像前動情地說：「你輕輕地來了，又輕輕的走了，沒帶走一片雲彩……。」她止不住的淚水往下流。

今年清明節，鄧姐從家裡找出一張與大偉的合照，放大了裝上鏡框，這是張值得紀念的照片，大偉生前與鄧姐回大陸江西景德鎮旅遊時拍的照片，碧眼金髮的大偉，身穿黃袍，戴上皇帽，活似「洋皇帝」；鄧姐呢，則是穿上紅旗袍，一副格格的打扮，老倆口相親相愛的模樣，令人動容。

鄧姐拿了這張照片，帶著莎士比亞的書、收音機、躺椅，在大偉墓碑旁陪伴，讀書給他聽、播放他喜歡聽的搖滾音樂，以寄託心中的哀思。