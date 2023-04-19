沒想到退休 十七年後，我竟有緣當了兩、三天造船工人，事情是想像不到的有趣。

我住在馬里蘭州的蒙哥馬利郡，有一天聽說蒙郡的六個老人中心將在一個星期後舉行划紙船比賽，可我們中心的紙船連影兒還沒見呢！這事迫在眉睫，來自維吉尼亞的瑪格麗特緊急召集了六個熱心者：來自越南 的塔耶和弗迪、來自泰國的山姆、來自秘魯的伊法、來自衣索比亞的吉吉和來自中國的我，燃眉之急是尋找適用的硬紙板。我在廢紙堆前一眼見到又大又薄的舊紙盒，靈機一動，何不用來黏在硬紙板上充當成船底？因為中空的薄紙盒存有空氣，說不定會增加紙船的浮力？不知道船舶工程師會不會笑我。

我們的材料有許多限定，譬如訂書針屬於金屬，不能使用，就改用膠帶紙。我們的工具很簡單，僅捲尺和裁紙刀。七手八腳，幾個小時過後，紙船已粗見輪廓，船槳也做成了，於是命名為「勇士 號」。我們讓勇士號紙船全身穿上透明的塑料袋，船就不浸水了，大功告成。

比賽當天，我們帶著勇士號紙船趕往銀泉鎮的馬丁路德金游泳池，與其他五條紙船會合。這六條紙船一字排開在泳池邊上，乍看之下就像變成了大船。從形狀上看，有的像海盜船，有的像坦克，有的像澡盆，有的像筏子，卻有一艘像是遭難的船，因為尚未竣工，船尾一個方型紙箱赫然在目，六個船員則個個精神抖擻，男的戴著頭盔，女的穿著泳裝。

下水時刻很快來臨，一共分五場，每場有一艘船下水，每艘船上有一個船員。第一條艘下水後，船員剛划槳，船就翻了；發令員允許第二次發動，幸好第二次很順利，平安抵達終點，又平安返回起點。可是那艘船尾有個紙箱的真成了難船，下水不久就出了故障，船員只能將腿伸進紙箱，用力頂住船，船還是下沉了一半，很狼狽。

我們的勇士號紙船是最後一場下水，瑪格麗特勇氣可嘉，既是造船的，又是划船的。船在行進中，船槳似乎不聽使喚，瑪格麗特臨危不亂，索性將船槳丟進艙裡，改用雙手迅速划水，船很聽話，使勁往前衝，不負有心人。勇士號紙船完成任務後，瑪格麗特累得幾乎無法站起來了。

整個比賽過程，看台上鼓掌聲、喝采聲、驚呼聲、哄笑聲、尖叫聲、喇叭聲和哨子聲接連不斷。最後，評審員從船的造型和速度兩方面進行評分，榮獲冠軍的船員將心愛的船高高舉過頭頂，我們的勇士號紙船獲得第三名。

慶幸的是，我們獲了小勝；遺憾的是，賽前沒有下水試過。希望明年能找到船舶設計系畢業的老人來造紙船，再能找到航海俱樂部退休的老人來划紙船，何愁不獲頭籌？