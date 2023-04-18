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我愛廣場舞

劉水荷

廣場舞，是民間自發的以健身為目的，在廣場或是開放的場地上進行的一種有氧健身操或富有韻律的舞蹈，簡單易學、老少咸宜，也有人稱他為中國式的健身舞。

退休後宅在家，加上疫情，幾乎足不出戶，體重節節攀升，身體也出現一些狀況，「要活就要動」，這些道理我都懂，可是我個性靦腆，生性拘束，不知道該怎麼辦，去年秋天，P女士邀請我參加林肯亞洲文化中心主辦的廣場舞蹈班活動，葉子是領導，徐琴是老師，人數不多，固定的班底有十二位，當中有兩位西洋美女。

我沒有接觸過廣場舞，聽說對身體健康有益，就高興的加入，認真學習。

舞蹈班是每周四早上九點半到十二點聚會練習，場地不一定，天氣好時在公園，有時在亞協，偶爾在圖書館。我剛開始手忙腳亂，跟不上節奏，有點氣餒；她們安慰我，不要緊張，當做是運動，後來發現還是有「壓力」，原來林肯的華人協會在二○二三的春晚節目上，邀請亞協表演一個舞蹈節目，也就是說現在不僅是運動，而是負有「任務」。

原來她們經常外出表演，甚至曾經遠征愛荷華州的大學，這支業餘的銀髮族舞蹈團，大部分是退休人員，只有兩位成員還留在職場打拚，平均年齡超過六十五歲。雖然我們年齡稍大，不過看看我們華麗的舞衣和腰鼓，加上「舞藝精湛」，所以還是挺受歡迎的。

二月初的春節晚會，我們表演「腰鼓舞」，除了漂亮的舞衣之外，最重要的當然是腰鼓和鼓槌，鼓槌上繫著紅絲巾，正當大家在台上盡情曼妙熱舞時，我右手鼓槌上的絲巾，突然和隔壁的絲巾纏在一起，大吃一驚，心知不妙，略微遲疑，慢了半拍，「啪」的一聲，只見我右手的鼓槌應聲落地，手中少了道具，表演難繼續，只有硬著頭皮，彎腰四處找尋鼓槌，臉上硬擠出一絲笑容，尷尬的轉身追上舞步前進，擔心會引起哄堂大笑（感謝觀眾仁慈），當時真想要找個地洞鑽進去。

表演結束，台下響起異常熱烈的掌聲，主辦單位表揚我們「表現優異」，不知道是「欣賞」還是「鼓勵」？冊封我們「林肯廣場舞十二金釵」，甚至還預約了明年春晚的活動，我赧然的低下頭。

我喜歡跳廣場舞，讓我感到輕鬆、快樂，身體好了、心情美了、朋友也多了，廣場舞能夠強健身體、陶冶性情、它跨越年齡界線、人數不拘，是一種非常好的運動，尤其是對沒有運動細胞的中、老年人。

健身 退休 疫情

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