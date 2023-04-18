位於美國最南端的夏威夷 ，號稱世外桃源，是由好幾個熱帶島嶼連成的。夏威夷大島(Big Island)上有兩座火山，其中基拉韋厄火山(Kilauea)不僅是大島上最活躍的一個火山，據說它也是世界頂級的活火山。

就在三月的一天，我們一行人乘飛機來到了這個嚮往已久，傳說中神奇美麗的大島度假，其中最大的一個原因，是為了能近距離接觸火山捕捉絕美火山夜景。來到這裡的第三天，凌晨三點，手機 鬧鐘把我們從睡夢中喚醒，一行人就急急忙忙整裝出發，一路飛馳趕到夏威夷火山國家公園。

通往火山的公路只有兩條很窄的單行線，深夜車輛雖然稀少，但是在黑燈瞎火裡飛馳還真是不容易。按照公園提供的路標的方向來到火山觀望點的停車場，停好了車，摸著黑，深一腳淺一腳，走到火山觀望點一睹「火山真面目」。當我們看到那閃耀在夜晚的紅色火焰，和那翩然跳躍噴吐著的熔岩漿時，不由地驚嘆這大自然的神奇，這瞬間的精彩變成我們一生永遠的記憶。

當時山上很冷，衣服沒穿夠，在寒風中瑟瑟發抖，心想如果能有件羽絨服穿上就太完美了。想著想著一會天亮了，太陽出來了，因為寒冷而縮緊的身軀感到一絲的溫暖而慢慢地鬆弛開來。我們徒步穿越在公園修建的環形小徑上，迎著朝陽，來到基拉韋厄火山口，滿懷著一顆無比好奇，有著十萬個為什麼的心，欣賞著在晨光熹微中正在噗噗冒著白煙的火山口及周邊凝固了的，宛如黑金子一般的火山石地區。

走出火山區，前面就是一個茂密熱帶雨林。我們走進兩邊長滿蕨類植物的小徑，不一會就來到另一個值得一去的景點：瑟斯頓熔岩隧道。這是一個長達四百五十英尺，高二十英尺的隧道，據說是在火山爆發時形成的，因當時大量的熔岩漿從火山中噴出，滾熱的熔岩漿在流淌的時候，外邊的一層先冷卻凝固了，因此變成硬硬的一層保護殼，從而鬼斧神工的形成了這段巨大的隧道。

上網查了基拉韋厄火山的活躍程度：從一九八三年到二○一八年，基拉韋厄火山幾乎持續噴發，長達數月的噴發造成緩慢移動的熔岩流，熔岩漿直接流淌闖入到人口稠密的地區，摧毀大約七百座房屋。自二○一八年，基拉韋厄火山一直在斷續噴發，雖然沒造成人的受傷，卻讓人們知道大自然不可抗拒的驚人力量。說來奇怪，就在我們離開大島不久，這經歷六十一天的火焰山竟然停了，活火山小夥搖身一變成睡美人，據說這只是暫時停歇，不知哪天又噴出火焰和岩漿。

當我們感受和欣賞完了大自然賦予給人類的魅力，時間已快到中午。在開回海邊度假村的半途中，路過一家專賣正宗夏威夷美食 網紅店，於是我們每人買一份，懷著好奇，品味著盤中的食物，嘆息網上吹捧的「美食」也不過如此。

回到度假村，真是睏了，倒頭睡一覺，醒來已是夕陽西下，金色的晚霞與絢麗的海浪同輝。在度假村裡的酒吧叫了一杯夏威夷名酒「邁泰雞尾酒」，坐在陽台上感受一下生活賦予我們的美好，可謂閒觀夕陽斜照晚霞餘暉，靜聞海浪拍岸濤聲依舊。