某天夫婿傑問我：「我們一起走過許多國家，妳最喜愛那個城市？」我想了一下回說：「奧斯陸，但我只想夏天待在那裡，冬天太冷了。」

時光荏苒，我的思緒回到快二十年前，傑與我自駕遊歐洲；由德國開車進斯堪地那維亞，遊玩丹麥後，我們來到奧斯陸，挪威的首都和最大城市；雖只在那裡待了幾天，卻留下永難忘懷的印象。

挪威的夏天白晝特別長，玩到三更半夜，回飯店睡幾個小時，隔天一早又是生龍活虎，再出門探索景點。喜愛藝術的我，第一天就迫不及待到弗魯格納公園欣賞雕塑巨擘維格朗的傑作。園區占地四十五公頃，共有兩百一十二座裸體雕像，維格朗以裸體來反應生命最初的單純、自由與平等。我們從入口走過「生命之橋」、「生命之泉」，一座座雕像展現人的喜怒哀樂、生老病死、親情關係、人生百態，鬼斧神工，栩栩如生。接著來到最聞名的「生命之柱」，高達十七公尺的浮雕，共有一百二十一位男女老少彼此擁抱、首尾相接、向上攀登，永恆的天堂；最後的「生命之輪」，或許象徵宇宙自然的生生不息。

我們聽當地人建議，搭船遊奧斯陸峽灣，奧斯陸處於海灣的最內陸，得天獨厚。當船漸漸駛離碼頭，迎面而來的是一棟棟色彩鮮豔的小屋，點綴在蓊鬱的林木中，美得像童話故事；航近比格迪半島（Bygdøy Peninsula），又稱為博物館 半島，著名的弗拉姆博物館、維京船博物館、露天民俗博物館、王室夏宮，皆在迷人的島上。

挪威是福利國家，人民生活品質高；我們漫步於市中心，不但看不到髒亂，且令人覺得很安全；雙塔紅磚建築的市政廳，是每年十二月十日諾貝爾和平獎頒獎典禮所在地，國王與皇后都會蒞臨參與盛會。

挪威過去幾百年的歷史，曾被丹麥與瑞典統治；直至於一九○五年正式成為獨立國家。「奧斯陸王宮」是王室的官方居所，現任國王哈拉爾五世一九九一年即位至今；宮殿公園，廣達二十二公頃，花木扶疏，小橋流水，景致優美。

挪威人擅長滑雪 ，冬季奧運 獎牌拿得最多。我們特地開車去附近的霍爾門科倫滑雪勝地，又高又長的滑雪跳台醒目地矗立在山上；冬季奧運會、世界級的比賽，都在此舉辦過。

最後一天，我們參加飯店安排的「挪威縮影」，從奧斯陸一路貫穿到西岸的卑爾根，之間乘火車飽覽沿路山川森林之美；最高潮是搭船遊「峽灣之王」，挪威最長最深的松恩峽灣(Sognefjord)，其乃由於冰川侵蝕河谷所形成的地形，其中最美的納柔伊峽灣(Nærøyfjord)，被聯合國列為世界遺產，峽谷飛瀑令人屏息，嘆為觀止。

當我們在卑爾根享飲熱呼呼的咖啡，一對同團的夫婦和藹地與我們寒暄交談，他們說：「這裡太冷了，令人無法忍受。」我回說：「是阿，冷颼颼！尤其我們住在加州矽谷，請問你們來自哪裡？」他們說：「我們來自丹麥的一個小鎮。」傑與我不禁互視莞爾一笑，丹麥人都受不了挪威夏天的氣候；我來自台灣南部，如何待在這裡冰天雪地的冬天？美麗的挪威，我們夏天有約，盼再舊地重遊。