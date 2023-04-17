在台灣，夏天時大太陽下女士們穿高跟鞋、撐花陽傘走在街上如同走台步一樣，步伐輕盈優雅，彷彿一朵花在微風中翩翩起舞。身姿挺拔，胸膛微微挺起，兩肩放鬆自然，讓整身都顯得更加修長迷人；手輕輕扶住傘柄，傘蓋高高撐起，覆蓋頭頂，形成優美的弧形，臉龐被傘蓋遮蔽，留下一雙明亮的眼睛和微微上揚的嘴角，走路的姿勢和傘的姿態相得益彰，讓人看起來賞心悅目。

漂亮女生的走路姿態婀娜多姿，讓人不自覺地被她的風采所吸引。陽傘不僅是一件實用的物品，更是一種藝術品，讓她的整個形象更加完美。

可是在我來紐約念高中時，卻完全不是那麼回事。記得我第一天上學便是綿綿細雨，我很自然地拿了家裡的陽傘往學校走去，可是往學校那邊瞧著萬頭攢動，學生們穿的都是擋風擋雨的風帽夾克，竟然沒有看到一把雨傘。我鶴立雞群，霎時讓我驚嚇不已，似乎拿了一件醜陋不堪的怪東西。我不知如何是好，收了傘也沒有地方放，成了落湯雞更是窘困不已。原來美國的學生沒有帶雨傘的習慣，當時我真是痛恨手上的這把傘，覺得是個累贅之物，又覺得自己像個外星人，為何我和別人那麼不一樣呢？午休時間，遇到中國同學，便問他們為什麼全校沒一個學生帶傘？他們倒是挺輕鬆的說：「你帶傘沒關係呀！」卻不知我足足難受一整天，回家後把傘收了藏起來，決定再也不帶這個怪物出門了，我也要和其他的同學一樣穿著風帽夾克。沒想到如此的經歷刺傷了我幼小的心靈，讓我足足幾十年，就連上大學、上班都不敢帶傘。

直到搬來加州 之後，這裡是個各式各樣民族的大熔爐，白天撐著陽傘加上遮陽帽、連戴口罩 和袖套，全副武裝出門也沒有人覺得奇怪；在下雨天的路上，我看到行人們紛紛撐起了各種大小、形狀和顏色的傘，形成了一道道風景線。他們緊緊握住傘柄，或輕托住傘面，穿梭在街上，每個人都沉浸自己的思緒中，彷彿被雨水所包圍，沒有人覺得撐傘有什麼怪異，或是少數人的作為。

現在的我有時獨自一人撐傘，享受著雨中的清新，路上的景色也因雨水沖刷而更明亮，建築物和樹木在雨中閃閃發光，行人們撐著傘，穿過美麗的雨幕，成了城市裡一道獨特的風景，綿綿細雨憶當年，我的心也終於釋懷。