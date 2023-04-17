李麗珠提供

二十年前的記憶猶存，但當我如今再造訪新加坡 時，對這裡的印象又有了全新的認識。

時代不斷在進步，城市與鄉村的變化本是理所當然，但我仍訝異於新加坡的脫胎換骨，而其引領風騷的各種先進面貌，特別是在當甫出機門的那一瞬間，就使我冒然生出驚豔的感覺。

這是由許多族群成的國家，而彼此融合與相安的程度，尤其使人稱羨並感佩 ；先生與我在近二周的停留期間，有機會造訪多處博物館，見到各館均將不同族群的歷史沿革及先民早年遷徙的過程，逐一以真實的舊照片為背景，有條不紊呈現在後人面前，展示出的不僅是時代走過的痕跡，也是無分軒輊的大公無私；世間本不該有那麼多的紛爭與仇恨，新加坡各族能夠相互包容，長久以來一直和平共處，著實令已久居美國、深受分化之苦的我們，多少有些雖不能至然心嚮往之的感嘆。

一碗味道十足的滷肉飯，加上噴香可口的蔥油蛋餅，再來杯甜爽的珍珠奶茶，吃出了我們對台灣鄉土更深的懷念；久違了帶著蔥花的皮蛋瘦肉粥，配上經由慢火細燉，十里飄香的瓦鍋煲仔飯，也讓我們嚼出了濃郁的香港風情；沒有錯，這裡正是遍布於新加坡、人稱「Hawkers」，除了坐落在商場內部的層樓裡，也分散在每個社區的室外廣場中；在這裡可以極為平易近人的價格，嘗到細嫩多汁的海南雞飯、新鮮肥厚的大螃蟹，也有辛辣無比的海底撈，及號稱滿式的羊肉掛爐，更遑論泰國獨特的粿條與鳳梨炒飯，和馬來西亞、印尼的沙爹烤肉串；轉身環顧左右，又見多樣化的熱帶水果不一而足，望之即足以使人生津止渴，只感到舒適。

我們和大多數的人一樣，到每處或因慕名而來，或因在行路間聞香而至，實有感於新加坡果然名不虛傳，稱之為亞洲首屈一指的飲食天堂，亦不為過也。

無視於四周逐年拔地而起的高樓華廈，Marina Bay岸邊獅面魚身的吉祥物Merlion，仍一如既往的挺立在河邊，以口中源源不絕所噴出的湧泉，生生世世守護著新加坡；我們順著寬廣的步道 繞水而行，遠處傳來自幼就熟悉的歌聲，望見絡繹不絕的遊人來回穿梭，露天的小館桌邊笑語不歇，歡樂寫滿在每一個人的臉上，我此時也難掩心頭的悸動，只感覺天下的承平景象，莫此為甚。

屬於英國 殖民式建築的Raffles Hotel坐落於新加坡最繁榮的金融中心，這座當年曾是英國軍官俱樂部的場所，如今已成為新加坡索價最高的五星級旅館，其整體結構基本上仍保持原貌，再透過精心的維修與裝潢，更頗似古中國的四合院，院內花木繁盛，四方綠草如茵，有供人觀賞的亭台樓宇；尤其獨特並值得一提的是，大門的站守者都穿戴著與當年相同之服，頗仍帶著昔日意氣風發的氣勢；日正當中下巧值我路過，及時與他們合影留念，也算到此一遊吧！

返抵紐約的家，日子又恢復到往常，而我緣續新加坡的所見所聞，也為我喜愛的行旅生涯裡，多增添了美麗的一筆。