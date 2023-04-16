「嘿，今天三月十四日，是圓周率（π， Pi）日，披薩店大減價，一個披薩三塊一毛四，配料隨便你加喔！」兒子一早起床就提醒大家別忘了吃大減價的披薩。下午兩點多，全家穿戴整齊，浩浩蕩蕩出發去披薩店。

只見長龍從街頭排到街尾，一群好吃客早已摩拳擦掌蓄勢待發，等著大快朵頤。停車場已停滿了車子，這時離披薩店不遠的高中正好放學，一大群學生轟地一聲擠進隊伍。這時天公偏偏不作美，下起毛毛雨來，弄得大家怨聲四起，排隊等了五十多分鐘，終於拿到熱騰騰的披薩，所有怨氣一掃而空，臉上都充滿了笑容，抱著披薩歡歡喜喜地回家了。這就是貪小便宜的「樂趣」。

兒子喜歡貪小便宜，大概是繼承了我的基因。母親從前常常提起，我小時候去菜市場買早點，特別喜歡吃山東大餅；五毛錢買一塊大餅，每次我都會向賣大餅的叔叔說，「大一點，大一點。」叔叔總是說，「這塊最大啦！來，給你。」於是開心地捧著大餅慢慢地品嘗。

有一年的冬天，速食店阿比烤牛肉在紐約市 開設分店，為了促銷，門市開張當天優惠前五十名顧客，每人獲得每星期一個免費烤牛肉三明治，為期一年。不曉得兒子從哪裡得到這消息，開張當天清晨五點就去排隊，全身裹著毯子吹冷風，果然如願得到一年的優惠獎品，每個禮拜去阿比烤牛肉店報到，吃到他膩了不想再吃。一年下來，飯錢省了一、兩百，也算值回票價了。

想要獲得免費贈品，除了要消息多且快，還需要身體力行去實踐。舉個例子，福來雞連鎖店贊助洛杉磯某職業籃球隊，當此一籃球隊有比賽時，若是對手罰球連續兩次失誤，就可以進福來雞網站，登記獲得一個免費炸雞三明治。關鍵是要有消息來源，或關注球賽進展，一旦有機會得獎，需在當天立刻上網登記，以得到奬品，若是錯過球賽或未上網登記，就錯失良機了。

兒子的如意算盤不是每次都得逞。有一次，某速食店打出廣告，門市開幕當天前一百五十名顧客有機會抽獎得到一百天的免費三明治，兒子在開張日的前一個晚上就去排隊，頂著寒風和破紀錄的低溫 ，通宵達旦等到早上六點開門，與他志同道合的人不下好幾百人，兒子有幸進入前一百五十名。心裡正竊竊自喜，結果店長宣布要抽籤決定誰中獎，共抽出一百位。每抽一個號碼，不中，心就涼一截，末了，什麼都沒有得到，一夜的煎熬受凍全都付諸流水。諸如此類的滑鐵盧案例，使他對免費奬品的熱衷逐漸冷卻；以前曾樂此不疲，如今已適可而止。

我常常提醒自己及孩子，不要因小失大，特別是在貪小便宜方面，如果要花很多時間、精力，甚至影響到身體健康，就需要三思而後行，否則偷雞不著蝕把米。近來詐騙集團 猖獗，更是要提高警覺，千萬不能貪小便宜上當，免得到時候悔不當初，恨之晩矣。