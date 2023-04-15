朋友的小叔是舊金山灣區捷運 的常客。一日他上車就座後，乘客一站比一站多，眼見車箱內已無空座，一懷孕女子移動腳步在他的座位前站定，他很自然的起身讓座，未料女士毫不領情，以冰冷口吻說：「我不需要座位，假如你能站，我也能。」小叔頗感意外，稍帶窘色的坐回原位。

他明瞭在這平權時代，讓座給年輕女士，有時會被誤認為有歧視的嫌疑；此外，他說對於讓座給看似懷孕的女性也要三思，有時可能誤認女士的腰圍渾圓飽滿為懷孕，善意的讓座反倒激怒對方，那是極難為情的尷尬。

有一次，一位體型厚重的中年女士上車後，見沒有空位，遂靠著小叔座位的椅背邊站著，她的身軀隨著車子行進而搖擺不定，小叔見狀忍不住起立讓座，女士欣然地坐下並禮貌的答謝。一般來說，他的讓座經驗大多是愉快且正面的，因此他不改一向秉持著為對方設想的原則而行事。

回想起十年前我返台搭乘捷運的經驗，當時正值學校放學時間，車上有許多身穿制服、背著書包的中學生站立著。令我驚訝的是，車箱內雖站滿了人，但是兩個靠門的藍色博愛座卻始終是空著的，當時我對台灣年輕人的「守法」精神留下極為深刻的印象。

想不到十年後的今天，聽說台灣為地鐵 或公車是否設博愛座而爭論不休。諸如懷孕初期婦女因坐博愛座而遭白眼相待、受傷學生坐博愛座慘遭長者辱罵等事件屢見不鮮，讓社會大眾開始反思，博愛座是不是應該廢除？

博愛座的設置是出於體貼的美意，然而部分人士矯枉過正，認為博愛座只有長輩能坐、年輕人不應當坐。長此以往，有些乘客因害怕被找麻煩，寧可強忍身體不適的需求也不敢坐博愛座，讓博愛座儼然成為不能輕易坐下的「禁區」，這種令人匪夷所思的景象誠屬遺憾；如果乘客都有正確的觀念，彼此多些體諒，或許可以減少車廂擁擠而博愛座卻沒有人使用的情況。

許多國家都有類似博愛座的設置，但因國情不同，讓座文化不盡相同。在美國，要是見身障人士上車，遇到一般民眾坐在博愛座上，司機有權要求民眾更換座位，將博愛座禮讓給身障人士；若有隱性需求的乘客，應主動告知司機其身體情況，以便司機要求其他乘客騰出座位。博愛座一般會優先讓給有需要的人，但若有需求者尚未出現，它就是個普通座位，有需要的人出現時再讓位即可。

假使乘客真的有隱性需求，可禮貌地詢問坐在博愛座上的人能否讓位，對方若婉拒時，千萬不要懷有負面情緒，不應恣意評判他人是否有資格使用博愛座，因為隱性需求並非都顯而易見。博愛座的精神應該是「有需要都能坐」，有心讓座「任何位置都能讓」。文明的社會需要更多的包容與尊重，「為對方設想」是我們都需要培養的素質。