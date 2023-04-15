兒子是開刀剖腹產誕生的，早產了一個月，雖然說心中擔憂著他是否已經完全長好了，但是母子平安，我們心中充滿了歡喜快樂和滿滿的感謝，兒女是上天給予父母最幸福的禮物。

我們抱著兒子從醫院回家後，太太因為身體因素，不適合餵母乳，我們就讓兒子開始喝嬰兒奶粉。

剛出生的小嬰兒，每隔三個小時就要餵一次奶順便換尿布，可是當兒子開始喝完奶以後，睡著了約莫一個鐘頭就開始一直哭，不管怎麼抱著哄著，仍然是一直哭著不停，大概哭了一個鐘頭後才停下來，才又再稍微睡著了一下。

很快到了每三個鐘頭喝奶的時候，結果又是一樣，喝完奶後，安穩的睡著了約一個鐘頭，接著就開始一波又一波的哭了一個多鐘頭。

我們是新手父母，實在是手足無措，看小孩哭成那樣，心中驚慌和沮喪，我們也都急得快要哭了。抱著小寶寶，替他輕輕的揉著小肚子，這真正是「痛在兒身，疼在爹娘心」。

我們帶寶寶去看小兒科醫生，醫生診斷後，他說小寶寶因為早產的原因，消化系統還沒有完全長好，無法消化牛奶 的成分，所以腹部有脹氣，小孩不舒服的時候就只能一直不停的哭。

醫生叫我們換一種牌子的牛奶試試看，換了新的牛奶後，小寶寶喝完後還是哭，醫生叫我們讓他喝豆奶，因為寶寶的問題是無法消化牛奶的成分。小寶寶喝了豆奶以後，似乎是解決問題了，喝完豆奶後肚子不再有脹氣，也不再哭了，可是新的問題也隨之而來，喝了豆奶以後就不拉了，如同便祕 一般。

最後醫生說有一種牛奶，已經被分解到最細的營養成分，嬰兒喝下去以後直接就會被腸胃吸收，不會經過消化這一個過程，所以也就不會產生脹氣的問題。這種牛奶一般的店裡面都沒有賣，只有在藥妝店裡才買得到，醫生給的這個新方法有效，寶寶喝了牛奶以後，安安穩穩的一覺酣睡了三個鐘頭，問題似乎是解決了。

但又有一個附帶而來的新問題，因為喝下去的牛奶不用經過消化過程，就會很快的排出，寶寶每喝一次奶就會拉一次，寶寶在每一天拉了八次後，小屁股都快爛掉了。

我們自己想出一個新方法，就是把豆奶和這種新牛奶混合在一起，既然是一種喝了不會拉，一種喝了以後拉太多，我們就把兩種混合在一起，中和了兩種的優劣點，我們就像做化學實驗一樣，把每一頓的結果記錄下來比對，然後逐漸調整牛奶與豆奶的比例，問題也就逐漸改善了。

幾個月後，寶寶的腸胃總算是長好了，可以正常的喝牛奶；我們雖然飽受煎熬，可是看著孩子一天一天長大，心裡是充滿了欣慰和快樂。