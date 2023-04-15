現在南加州 的新聞天天都報導私人汽車的催化轉換器被人偷走的消息。南加 州天氣不錯，很多人都把車子停在自家門口的車道上過夜，只要把車門鎖上，就不會出錯。

現在電視上不時播出歹徒偷竊催化轉換器的畫面，只見一個歹徒先蹲在車旁，很快地放一個千斤頂把車身架高，然後躺在車底下，用鋸子三兩下就把催化轉換器拆解下來，交到車旁一個接應的歹徒手中，車底的歹徒爬出來，把千斤頂拿開後馬上走人，總共花不到幾分鐘的時間，真是不可思議。

催化轉換器的功能，是把行車時產生對人體有害的廢氣轉換成對人體無害的氣體，一個轉換器的壽命可以有十幾年，所以車主很少需要換它。

製造轉換器需要幾種非常昂貴的稀有金屬，所以催化轉換器的價錢不便宜，買一個全新的要好幾千美元，即使是二手貨也是要兩三千美元一個，而且現在由於供應鏈的問題，有錢都買不到貨。

歹徒偷走轉換器後，以幾百塊的價錢賣給收購舊五金的店家，五金店把稀有金屬提煉出來，非常值錢。歹徒行動很快，有次在一個暗巷裡的監視錄影畫面上，看到一群歹徒一個車接一個，毫不費力的拿到好多催化轉換器。

警方提醒車主要特別小心，最好不要讓車子在車道上過夜，萬一因為車庫裡堆滿家裡的雜物，車子停不進去，也要在車道上安裝感應的照明燈，以嚇阻歹徒來偷竊轉換器。警方也建議車主在催化轉換器上用電刀刻上自己的名字、電話號碼及車輛的編號，這樣如果被偷走了，還可以在五金行找到。但是有些人是做黑市收贓貨的，很少聽到有人在五金行找到失去的催化轉換器。

既然催化轉換器是在車底，一般來說看不到，若是它被偷了，怎麼知道呢？我們家三十年前就經歷這件事。

先生生前在托倫斯市的一個大航空太空公司做事，那個公司員工多，辦公室和工廠建築很多很大，停車場的面積更大，先生去上班，有時候會把車子停在有警衛和鐵絲網的停車場外面，因為從邊門走到他的辦公室更近。

有天先生又把車子停在停車場外面的街上，下班後一發動車子，突然車子發出好大的聲響，他上路後踏油門，聲響更大，而且車子震動不已。

先生馬上就把車子開到修車行去，技師告訴他，催化轉換器被切掉了，他們可以替他再安裝一個，但是要等零件來了以後才能換好。幸虧車子還是可以開，只是車子一面行進一面劈哩啪啦像在放爆竹一樣，先生非常擔心被交通警察 攔下來要開罰單，說他的車子沒有安裝廢氣排放管，還得費一番唇舌向警察解釋。幸好幾天後零件到了，先生花了好多錢才把它裝好。

在催化轉換器被竊這件事上，我們很早就有親身體驗了，奉勸大家停車千萬要小心，即使是白天，在購物中心的大停車場也不要把車子停在太遠，或是行人及車子不多的地方，以免被歹徒趁機偷走你值錢的催化轉換器。