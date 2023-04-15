催化轉換器被偷了
現在南加州的新聞天天都報導私人汽車的催化轉換器被人偷走的消息。南加州天氣不錯，很多人都把車子停在自家門口的車道上過夜，只要把車門鎖上，就不會出錯。
現在電視上不時播出歹徒偷竊催化轉換器的畫面，只見一個歹徒先蹲在車旁，很快地放一個千斤頂把車身架高，然後躺在車底下，用鋸子三兩下就把催化轉換器拆解下來，交到車旁一個接應的歹徒手中，車底的歹徒爬出來，把千斤頂拿開後馬上走人，總共花不到幾分鐘的時間，真是不可思議。
催化轉換器的功能，是把行車時產生對人體有害的廢氣轉換成對人體無害的氣體，一個轉換器的壽命可以有十幾年，所以車主很少需要換它。
製造轉換器需要幾種非常昂貴的稀有金屬，所以催化轉換器的價錢不便宜，買一個全新的要好幾千美元，即使是二手貨也是要兩三千美元一個，而且現在由於供應鏈的問題，有錢都買不到貨。
歹徒偷走轉換器後，以幾百塊的價錢賣給收購舊五金的店家，五金店把稀有金屬提煉出來，非常值錢。歹徒行動很快，有次在一個暗巷裡的監視錄影畫面上，看到一群歹徒一個車接一個，毫不費力的拿到好多催化轉換器。
警方提醒車主要特別小心，最好不要讓車子在車道上過夜，萬一因為車庫裡堆滿家裡的雜物，車子停不進去，也要在車道上安裝感應的照明燈，以嚇阻歹徒來偷竊轉換器。警方也建議車主在催化轉換器上用電刀刻上自己的名字、電話號碼及車輛的編號，這樣如果被偷走了，還可以在五金行找到。但是有些人是做黑市收贓貨的，很少聽到有人在五金行找到失去的催化轉換器。
既然催化轉換器是在車底，一般來說看不到，若是它被偷了，怎麼知道呢？我們家三十年前就經歷這件事。
先生生前在托倫斯市的一個大航空太空公司做事，那個公司員工多，辦公室和工廠建築很多很大，停車場的面積更大，先生去上班，有時候會把車子停在有警衛和鐵絲網的停車場外面，因為從邊門走到他的辦公室更近。
有天先生又把車子停在停車場外面的街上，下班後一發動車子，突然車子發出好大的聲響，他上路後踏油門，聲響更大，而且車子震動不已。
先生馬上就把車子開到修車行去，技師告訴他，催化轉換器被切掉了，他們可以替他再安裝一個，但是要等零件來了以後才能換好。幸虧車子還是可以開，只是車子一面行進一面劈哩啪啦像在放爆竹一樣，先生非常擔心被交通警察攔下來要開罰單，說他的車子沒有安裝廢氣排放管，還得費一番唇舌向警察解釋。幸好幾天後零件到了，先生花了好多錢才把它裝好。
在催化轉換器被竊這件事上，我們很早就有親身體驗了，奉勸大家停車千萬要小心，即使是白天，在購物中心的大停車場也不要把車子停在太遠，或是行人及車子不多的地方，以免被歹徒趁機偷走你值錢的催化轉換器。
上一則
百老匯史上最長壽音樂劇 歌劇魅影連演35年16日謝幕
下一則
FB留言