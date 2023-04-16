安家落戶天普 地區，一副奇妙景致飛入眼簾：每天早晨與傍晚，一大群鸚鵡「呀呀」地歡叫著從我家屋頂上空飛過，陣容龐大，場面壯觀，氣勢恢弘，我每次目擊皆要道出感嘆讚美：好一幅壯闊鸚鵡齊飛歡唱景觀。

初見鸚鵡成群結隊飛翔壯美景致，是新冠肺炎疫情 爆發之年，我家由鑽石吧 遷至天普地區的第二天早晨。我起床後正在洗漱，忽然聽見室外傳來清脆響亮的鳥兒啼鳴，當即好奇地跑到院落仰頭觀望，只見黑壓壓一大群鸚鵡鳥兒，剛好飛到我家房舍上空，正一邊呀呀地啼鳴歡叫，一邊向舉目可望的北部山崗飛去；傍晚夕陽將落，我又被這一悅耳的鳥叫喚到宅院，看到早晨北飛的鸚鵡，一同歡歌返回飛往南側一片路樹，高亢激昂、此起彼伏的叫聲，在晚霞瀰漫的西天蒼穹，合奏一曲靈動美妙的音樂。

上網查詢，此群鸚鵡為野生鳥類，日常以吃穀子、稻米、高粱、堅果等植物種子為主，夾雜一些綠色嫩葉、漿果，補充肌體維生素。通常鸚鵡以配偶和家族形成小群，棲息在林中樹枝上，自築鳥窩或以樹洞為巢，羽毛華麗，音域高亢，獨具一付長而尖的嘴。

早晨從我家屋頂歡叫掠過，振翅北飛的鸚鵡，目的地是幾公里以外的基諾山腰灌木叢，牠們在那裡逗留、覓食、歇息。傍晚夕陽搖搖欲墜，一同騰空而起踏上歸途，一路歡唱再度從我家屋頂飛過，降落在三條街外的公路兩側樹枝上，那裡正是我孫兒學跆拳道的館舍，我曾在館舍外陪伴等候孫兒舞動拳腳之際，多次目睹成群鸚鵡呀呀歡叫回歸，並在茂密樹木之間蹦蹦跳跳，嘰嘰喳喳，說說笑笑，夜幕徐徐降下遮掩覆蓋大地後，牠們的叫聲才逐漸減弱平息。

早出晚歸，是這一大群鸚鵡常態行徑，但偶遇天氣變化，牠們也會改變行程打破常規。一天午後，一大片烏雲悄無聲息湧來，跟著飄下愁苦傷感雨絲，這時，我猛然聽到熟悉的鸚鵡叫聲，疾步來到居舍門前雨搭下，看見早晨北飛的鸚鵡們，頂著濛濛細雨提前回歸了，呀呀地鳥鳴，給我留下了一片由近及遠的綺麗音韻。

盛夏時節，驕陽高照，大地流火。一日正當午時，不知什麼物種襲擾了聚集歇息的鸚鵡，牠們又一同提前返回，抵達我家居所上空時，像聽到特別號令一般，爭先恐後俯衝下來，降落到近前的樹木及電桿線上。我到室外看到一幅更為奇異的圖案：十多隻鸚鵡正在我家門前電桿線上縱情歡歌，聲音是那樣空靈動聽，我迅速拿出手機，攝錄這奇妙歡悅的五線樂譜圖曲。

早浴朝陽出行，夕披晚霞回歸，循環往復，周而復始，從我家屋頂上空飛過的鸚鵡群，漸漸地演變成我意緒中的一幅畫，一個念想，一份牽掛，只要聞聽牠們清純脆響的啼鳴，我便會疾步跑到宅院，仰頭觀瞧並目送牠們。