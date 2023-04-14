那天颳大風，我六點多從大商場買菜回家，路邊大樹被颳倒，有警車擋道，便繞行回到家。晚上，先生正在煎牛排，突然停電，屋裡漆黑一片，好在我家是煤氣爐，不受停電影 響，只要點上蠟燭，有點亮光，便可以繼續煎燒。

女兒心花怒放，趕緊用手機 照亮著，從櫥櫃、抽屜裡找出許多芳香蠟燭；小女生平日最愛做的事情，就是逛商店時買一堆香噴噴的蠟燭。此時此刻，她拿出幾罐裝飾香燭，還在兩個大盤子裡放著五顏六色的小鋁盤蠟燭，點亮後，滿桌子搖曳的燭火，突然覺得這平時的點綴物頓時有了實用的價值。

晚間用餐，居然是燭光裡度過的浪漫時刻。女兒說：「真不知道從前沒有電燈的日子，人們是怎麼生活的？」我想了想，告訴她：「我們小時候有電燈了，但我高中畢業後，到農村去的時候，我們日出而作，日落而息。晚間，早早吃完飯後，便坐在竈頭邊，在竈肚裡添一把柴火，然後一盞煤油燈，便是光明。後來回到城裡生活，電燈下，晚上終於可以看書了。再後來有了半導體收音機，停電後可以用電池聽廣播節目，就這樣媽媽考上了大學。再後來，有電視機，不過一停電就又是一片漆黑。」

如今停電也沒有關係，電腦可以寫文章，手機可以繼續讀書。

屋外寒風呼嘯，一會兒女兒從外邊回來，她說街道上有工人們正在修線路。不知何時來電，電腦上不了網，手機也快沒電了，找不到我的充電寶。也罷，回歸自然生物鐘，晚上早點睡覺。

輸電線路還在修復中，沒電的日子挺難過的。

第二天早上，一杯美式茶，開啟一天無電的生活。中午，家中不能煮飯，便帶女兒和她的同學一起去吃上海菜：一道糖醋排骨、一道糟溜魚片、一盤薺菜炒年糕、一份紅豆沙青團和一份定勝糕。家裡沒有電，下午就在咖啡 店裡一邊充電，一邊悠閒地看書，喝著咖啡。

晚間，我們街區依然一片漆黑，據說還要等一天，第二天的晚上十點左右才會來電，我們只能默默等待，沒有電，晚餐吃中午帶回來的外賣飯菜。

身處困境中，心情最重要。前一晚煎牛排時突然停電，黑暗中煎的牛排，憑感覺正好是我喜歡的程度，平時我會被女兒嗤之以鼻，她覺得我是暴殄天物，因為我只吃不帶血水的那種煎熟透了的牛排。女兒晚上找出來許多蠟燭，後來白天我又在抽屜的角落裡找到蠟燭，突然發現自己以前也愛買瓶瓶罐罐裡的芳香蠟燭，只是那份浪漫情愫漸漸地消耗在歲月的瑣碎裡了。

如今斷一次電，好像又找回了從前熱愛生活的自己。