五味八珍的傅培梅食譜

我在台灣成長的童年回憶裡，有傅培梅這一號傳奇人物，她是台灣首位在電視機前教學做菜的烹飪專家，會認識她，完全是因母親定期追看她的節目。

印象中，她是個在瓦斯爐前穿著旗袍示範做菜的優雅女子，她做的菜隔著電視機的一層玻璃，從黑白進化到彩色，在眼裡飄香的同時，這些美味又似乎離我非常遙遠。

一九八三年，出國前和母親一同去買辦，這本在一九七九年印製發行的「培梅食譜 」，記得是跟著一本英漢辭典一起買的，包裝帶有精裝硬殼書皮和塑膠封套，內文中英對照、附有彩色照片，介紹各家菜系的代表宴席菜，包括粵、浙、川、京、湘、閩與台灣菜，甚至還有素菜酒席以及實用的自助餐。

當年全新的培梅食譜，跟著台灣人出國定居必備的大同電鍋裝入行李飄洋過海，開啟了我們一家人的移民故事；四十年後的今天，那台電鍋在何時淘汰及被其他進口電鍋取代的歷史早已不可考，而培梅食譜則在我美國家中的書架上安度晚年。

記得母親在書店翻看這本書的時候曾嘀咕道：「去了美國一定會想念家鄉菜，也可能有機會請洋人朋友到家裡來吃飯……」，所以母親買下時不見半點猶豫，台幣定價兩百六十元，那年的匯率 是一美元兌換四十台幣，這本書當年夠我去夜市吃二十六盤蚵仔煎或肉羹米粉，刨冰可以買三十碗還有找。母親下了重本將它扛到美國，不外乎是以為它能為出國以後的生活帶來某些實用效益。

我們對美國所懷有的憧憬，也像培梅食譜裡的菜餚那樣，美麗可口而又浪漫高級。

然而，出國以後對美國的美好想像不僅殘酷地幻滅，全家的飲食習慣更隨著適應環境的需要而逐漸西化，傾向於採用西式主餐省時便利，甚至還有點兒「簡單粗暴」的烹飪法，加上母親本身就很會做菜，原來拿手的那些中菜台菜出了國之後都夠用，再學的新菜，都是直接從美國這裡認識的朋友身上挖掘，這本食譜裡傳授的、種種令人垂涎三尺的中式佳餚，從母親到我這一代其實都不曾認真嘗試做過；不少食材早期在美國不易取得，也是未能好好發揮該食譜的主要原因。

遭母親閒置的食譜，在我大學搬出家門獨居時打包帶走，原以為哪天肯定用得著，結果竟變成了客廳裡被訪客翻閱最頻繁的「coffee table book」，即美國人所謂用來擱在茶几上裝飾、表現品味的書籍。沒想到我沒本事請洋人朋友真正吃一道書中示範的酒席菜，讓他們翻翻，倒真可起到「望梅止渴」的作用，起碼讓大家長了見識，以後去中餐館 吃飯，記得在菜單上尋找雷同的菜名。

喜愛漫畫的我，去年在網上有緣追完以傅培梅年輕為藍圖的漫畫版傳記「五味八珍的歲月」，有段內容提及，她曾拿金子作為學費去向各大派系餐館的主廚拜師，學遍各路名菜，發展到了一幫闊太太上門學藝，之後被引薦上電視開節目，我發現一直以來都沒能好好精讀這本食譜，晃眼在我的人生中它搖身成骨董，細思始終未棄置它或送人的原因，也許是它承載著一個熱愛做菜的女子的心血結晶與成就，那是很多人都無法達到卻又欣羨喜見的一種境界，懷著無比羨慕的景仰，無論如何都希望保留擁有這樣的傅培梅。以當下的年齡和心境，我更感到恰是與這本食譜重新認識、再續前緣時。