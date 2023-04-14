那天回國是凌晨一點多的班機，女兒、女婿連同兩個可愛的孫子、孫女送我們到舊金山國際機場 。

疫情 開放以後，三年期間額外的疫苗證明核酸檢測 報告及結果免了，辦登機出境過海關很快便完事，女兒一家便放心的打道回府。

他們到家時已是深夜十二點，女兒發來胖嘟嘟的小孫女還要吃草莓的照片及一段孫女的語音。在候機大廳坐下，太太(即孫女的外婆)迫不及待打開語音；可能周邊環境比較嘈雜，聽到孫女語音的外婆面部表情有點奇怪，只見她喃喃地說：「什麼？都半夜十二點了，還要餅乾？」

可能是聽慣愛吃東西的孫女「吃餅乾」的話，這幾個月我們朝夕相處，見證了小孫女胃口特別好，她就是喜歡吃東西，葡萄、草莓、香蕉、堅果、巧克力、薯片、沾上果醬的餅乾、甚至外婆喜歡吃甘草橄欖，都是她的所愛，總之嘴巴老是不停的。

她調皮的個性還吃定了我們兩老，知道我們疼她，經常對我們撒嬌，以「詐」我們給她吃東西。比如飯後我們要她洗澡，她就是故意不幹，為了哄她就範，我們只能用物質「引誘」她，說「洗完給餅乾吃」。這一招果然奏效，一聽到有餅乾吃，她馬上跑到衛生間自己脫衣服、襪子，口中不斷地說「洗完吃餅乾」，並在洗澡過程中不斷提醒我們「要吃餅乾」。

「要餅乾」幾乎成我們哄她的撒手鐧，而外公、外婆的特許，也成為她成功逃過她爸媽嚴管吃太多零食的機會，這句話更是我們公孫之間說的最多的一句話。

可能是平時我們之間說得太多了，彼此對這句話很敏感，也可能是兩歲半的孫女說話口齒尚未清晰，所以外婆乍聽孫女發過來的語音，便以為是孫女又習慣性的撒嬌討餅乾吃了。我再仔細聽了一次孫女的語音，原來孫女說的是「外公、外婆一路平安」，我們把「外公、外婆一路平安」聽成「外公、外婆我要吃餅乾」了。

外婆打趣回了一段語音：「子奇，妳又要外公、外婆給餅乾吃啊？我們在機場怎麼給妳呢？妳怎麼那麼饞呀？」

女兒回了幾個字：「一路平安變成了一路餅乾，哈哈。」然後再寫了一句：「爸爸、媽媽一路平安。」