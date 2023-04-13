我住的這一區有十幾年沒有停過電，三月十四的早上十一點突然停電，沒想到一停就停了三天。

二十一世紀高科技時代，沒有電，沒網路，日子實在很難過。幸運的是從我家走到巷口的小商業區只需七、八分鐘，商業樓多半有不斷電系統及小型發電機，所以停電後他們都可撐一段時間。

我的手機 偏偏忘了在夜裡充電，剩下的電已不到一半，於是去巷口的咖啡 店碰碰運氣。沒有電，車庫打不開，我步行去咖啡店。中午時分原是咖啡店較冷清的時段，那天卻滿座，我只好站在角落等，很快地等到個空位，也等到了一個空插座。點了一杯拿鐵加一個杏仁可頌，回座位用電腦，風雨之日能這般逍遙，心中不由充滿了感恩。本想就這樣混到六點，然後去隔壁中餐館 叫外賣，誰知咖啡店為顧念員工安全，提早在三點打烊。

回到家，發現左鄰右舍災情慘重：對面鄰居前院的兩棵杉樹倒下，橫在路上，鄰居們正幫他們一起把較細的樹頭鋸掉，清出單線道以便通車。鋸樹的公司應接不暇，要隔天才能來處理。我家與隔壁通往後院的木門也都吹壞了，脫落的木樁倒在地上，才知午後的風比早上更狂，風速是本世紀僅見，社區中幾乎每條街都有大樹被連根拔起，壓壞了停在一旁的車子。幸虧老天及時垂憐，此時不但風停雨歇，並出了太陽。

電力公司通知後天晚間十點才能恢復。我與右鄰是用電爐，但左鄰家中是煤氣爐可以點火，便關照我們如要燒東西可去他們家。左鄰的車庫跟我一樣打不開，但對面鄰居有輛車停在外面，叮嚀我們如需買急用品，他可帶我們去買。患難之中，鄰里間彼此照應，使人備感溫馨。

我檢視家中蠟燭、手電筒、打火機都有，也有可果腹的乾糧麵包，至於晚餐，還是打算去巷口的中餐館買外賣。六點左右，我再度走到前面商區去買晚餐，發現咖啡店雖早已關門，但外面的露天座上座無虛席，原來咖啡店的網路照常運作，大家都在這蹭網路。商區裡另有家日本料理，一家印度菜，家家人滿為患。

我買了晚餐，也帶來了熱水瓶請餐館幫我裝滿熱水，至少今晚不至於挨凍受餓。次日我一早又去咖啡店吃早餐蹭電，蹭網路，直到把手機及電腦的電都充滿了才回家。

我家有一小煤氣爐，本來就是備不時之用的。往常都會備幾罐煤氣，偏偏近日忘了添購，只剩半罐。不想再叫外賣，我便用小煤氣爐下麵，幸運的是我煮好麵，又燒了熱水灌滿了幾個熱水瓶，半罐煤氣還有剩。

天黑沒電，最好的辦法就是早早入睡。第三天，有位好友家中前日便恢復供電，給我送來熱呼呼的早餐，及充電堡。下午三點多，電力總算恢復了，結束了五十二個小時沒有電的日子。

這次矽谷大停電的範圍非常大，用戶停電的情形從半天到四天不等。我住的這區十分方便，是優點，也因這個優點，電力公司不急著搶修，拖到第三天才修復。天災不可期，家中還是要預先做好各項準備，才不致在災難來時措手不及。