最近有關ChatGPT人工智能的話題非常火熱，連帶讓人聯想起這幾年來面對的電話推銷術，花樣早已翻新到了不時與AI對話，而且一時很難察覺的地步，不知道這期間已有多少推銷員因此失業，但我曉得自己已經不再為了拒絕電話推銷而感到愧疚。

前不久接到一通極其高超的機器人推銷，接通時聲稱來自「自雇業主部門」，先確認我的姓名，接著便要跟我討論有關自雇業主健康保險 的事情，她說我作為自雇業主，都知道需要配合州政府政策選擇合格的保險，現在透過她們所屬部門投保可以有更多選項，請我接下來透過電話作出投保選擇。

我感覺到不對勁的地方，在於一剛開始對方所說的「自雇業主部門」給人一種好像是政府部門打來的電話，所以會認真聽而且不敢掛斷；而且勞工 局轄下確實是有自雇業主部門，但這通電話一開始並沒有提到是美國勞工局辦公處打來的；再說，很多情況下，美國絕大多數政府部門絕不會沒事給民眾打電話，包括移民局和國稅局。

我驚訝這推銷術的高明，在於利用州政府規定勞工必須買合格保險的政策，但合格保險的購買本身卻是可以自由選擇的，勞工局無權干涉你是投保了哪家公司的健康保險，更不可能打電話來要求你得去投保，唯獨你完全沒買保險才算違反規定，而必須在報稅 時候繳交罰款。

原來是某保險公司看準了自雇人士在保險的選擇上彈性更大，往往會因為保費只要能省就換公司投保，加上這期間正是報稅季節，這種話術極易誤導，聽到最後很可能就報上信用卡號碼，糊塗買了保險。

我於是開口反問：「妳剛才說妳是哪個部門打來的？」這一問，立刻露餡，對方在電話那頭似乎充耳不聞，仍逕自介紹投保細節，過了幾秒鐘之後才停頓下來，但好像又沒能聽清楚或消化我的問題，於是又回返投保細節。

我再次大聲重複了相同的問題，發現居然無法打斷對方。是正常人都曉得，當跟「人」對話時、透過提問打斷對方會得到相對的回應，顯然機器人在這方面「沙盤推演」得不夠廣，以至於在「狀況外」無法應對。

居然還是被AI強行推銷了好幾分鐘，在還未進入解釋投保之前，完全感覺不出是在跟機器人對話，確實又讓我長了見識。特別要提，這個機器人的發音竟有美籍亞裔說英語的獨特腔調，對我這個在美國久居的華人來說極具親切感，會認同對方是「自己人」而願聞其詳。太可怕了，換作是老式的人工話術，我或許會對話筒另一端那位可憐的推銷員破口大罵，可是面對人工智慧這麼擺我一道，我卻絲毫沒了脾氣。