我喜歡參加婚宴，每次看到女方家長把新娘的手交給新郎時，他們心中的不捨、安慰和感傷總是令我動容，感同身受，因為我嫁過女兒；但看到新郎和男方家長喜滋滋地牽手新娘，他們的臉龐充滿了喜樂、激動和感動，同樣地我也感同身受，因為我們也娶過兒媳婦。

去年年末，老公與我回台灣小住數周，在這短短的六個禮拜，我們參加了三場婚禮。第一場婚宴是朋友嫁女兒，朋友是位單親媽媽，這些年來她堅強、努力地養育教導出一雙出色的兒女，她告訴我，新娘的捧花是她親手一朵一朵地做出來的，這些年來她所吃的苦、受的累都融入花朵中，果然她細緻精巧地造就出一個孝順上進的女兒，就如那束捧花一樣漂亮、特別和雅典。

第二場婚禮是淑妹三女兒（我的姪女）的歸寧喜宴，半年前他們在美國已經舉行過婚禮，但當時因疫情 關係，我們都無法參加，這次我代表女方的親戚好友特地回台參加盛會。雖說是歸寧，但一切仍照著婚禮的儀式舉行，宴席中，淑妹上台說話，她說，她和妹夫共育有五個小孩，三女二男，同時她舉起一隻手，她繼續說道：「我的五個孩子就好像五根手指頭，有長有短，他們長相不同、個性不同、學習也不同，但他們在一起卻能造就一隻萬能的手。」她鼓勵新人要相愛、互諒互讓，雖然來自不同家庭，但兩人互補的力量是巨大的。淑妹的發言令我感動莫名，她的智商造就了一個和諧的家庭。

第三場婚禮是好友蓮的小叔家裡娶媳婦，其實我並不認識男女雙方，但好友蓮說：「這婚宴在鄉下，妳參加了兩個在台北高級飯店舉行的婚禮，現在妳也下鄉體驗一下另類的婚禮。」

我帶著一顆好奇心欣然前往，沒想到好友蓮口中的鄉下竟然是高樓大廈林立的二線城市，酒樓的裝潢、格調，婚禮的儀式、過程和前面的兩個婚宴如出一轍。新郎和岳母大人首先出場，走到紅毯一半處，兩人轉身等待著即將出場的新娘父女二人。當婚門打開，新娘媽媽再也忍不住眼淚奪眶而出。她的溫情、不捨立馬讓我回憶當年嫁女兒的心境，我也情不自禁被感動到眼眶盈淚。

這三場婚宴都帶給我滿滿的快樂、感動和回憶，在此我願祝福這三對新人永浴愛河、白頭偕老，也願天下有情人終成眷屬。