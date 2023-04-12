這是在身邊發生的真實故事，兩個被不同的美國家庭收養的中國女孩棄嬰，居然很巧合的在同一家基因公司做DNA 鑑定的基因檢測 ，被基因公司比對後，發現她們是親姊妹，促成她們的相認和相聚。

米娜是兒子的大學同班同學兼好友，她在襁褓時候就被美國家庭從中國的孤兒院收養。她曾經由美國養父母陪同，回到安徽合肥被收養的孤兒院，想要找到她的親生父母，但孤兒院的檔案中沒有親生父母的資料，孤兒院記載她是個孤兒，還有她的中文名字和生日。

米娜並沒有忘記她的中國血統，她在大二暑假時申請到一家公司的實習機會，去北京當了兩個月實習生；大三時，她以交換學生的身分，去香港的大學唸了一年。米娜大學畢業後在紐約上班，她仍然常常和兒子聯絡互動。兒子畢業後任職於北加州 矽谷的一家生技公司，公司建立了一個龐大的人類基因的資料庫，公司有一項營利產品是作DNA基因檢測，從DNA的檢測中，先進的科技可以找出許多健康和身世的奧祕。

基因檢測有兩種，一個是作健康檢查，譬如說基因中得癌症的比例有多高，另一個是檢查祖先血緣，例如基因中有百分之七十為漢人，百分之三十為苗族。兒子常常鼓勵朋友圈去作基因檢測，費用是一百美元，不過透過兒子還有員工折扣。米娜兩年前就做過了，公司還送了一份報告給她，她的基因也被加入公司的資料庫。在做基因檢測時，其中有一個選項是「比對近親」(Find Relatives)，這是去比對公司資料庫中的基因，尋找是否有近親，米娜當時選擇的是「不要」比對近親。

今年一月初，米娜突然告訴兒子說，她一時心血來潮，去基因比對的網頁上，改變成「要」比對近親，網頁馬上展示出來所有與她的基因有相似的親人，可是在第一個位置居然寫著是她的「兄弟姊妹」(sibling)。米娜問兒子這是怎麼回事？她怎麼可能會有一個兄弟姊妹在美國？兒子說這是從公司資料庫比對所有的基因後得到的結果，在科學上絕對不會有錯，只是很納悶，不知道到底是怎麼回事。

米娜透過兒子的公司，聯絡上了她的「妹妹」，這個妹妹當天就回應了。妹妹叫作凱莉，比米娜小三歲，現在在一所大學的法學院讀研究所。凱莉說她是在安徽合肥的一個孤兒院裡被美國家庭收養的，米娜發現她們的中文名字都姓「趙」，而且她們是從同一個孤兒院被收養的。

怎麼會有這麼巧的事情？當米娜把她妹妹的照片送給兒子後，我們把兩個人的照片比對，看到她們的相貌真的非常相似。米娜激動到不行，她憑空冒出來一個妹妹，真是天上掉下來的禮物；凱莉也非常欣喜，她去作了基因檢測，沒想到居然冒出來一個從來都不知道的姊姊。

做基因檢測的公司有好幾家，這件事情最巧合之處，在於她們選擇了同一家基因公司，第二個巧合之處，是她們都選擇了「要」比對尋找近親，雖然米娜剛開始是選擇不要的，但是隔了兩年後，她竟然心血來潮的改成要了。

凱莉住在賓州，離紐約很近，米娜立刻飛去和妹妹見面。兩個人相聚，有著說不完的話，訴不完的親情。在這個春暖花開的時節，米娜姊妹得到了非常溫馨的禮物。